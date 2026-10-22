Record di crociere americane nel 2027: 22,4 milioni di passeggeri

I Caraibi confermano il loro primato assoluto, con il 71% delle partenze americane. La vicinanza ai porti della Florida e gli investimenti delle compagnie in isole private e mega-navi (con capacità superiore a 4.500 passeggeri) spiegano questo successo

La Msc World America
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Ultimo aggiornamento 22 ottobre 2026 - 10:37

Secondo le previsioni dell’American Automobile Association (AAA), nel 2027 un numero record di 22,4 milioni di americani sceglierà di partire per una crociera oceanica, sia domestica sia internazionale. Si tratta di un aumento del 3,6% rispetto al 2026 e del quinto anno consecutivo di record. I dati, elaborati in collaborazione con Tourism Economics (società di Oxford Economics), indicano che il settore ha superato stabilmente i livelli pre-pandemia già dal 2023: rispetto ai 14,2 milioni di passeggeri del 2019, la crescita prevista è del 57%. La domanda resta sostenuta dalla comodità di doversi “imbarcare una sola volta” (con pasti e intrattenimento inclusi) e dalla possibilità di conoscere in anticipo il costo totale della vacanza. Oltre il 90% dei crocieristi americani valuta l’esperienza buona o ottima e il 93% ripete la prenotazione, segno di un’alta fedeltà.

I Caraibi confermano il loro primato assoluto, con il 71% delle partenze americane. La vicinanza ai porti della Florida e gli investimenti delle compagnie in isole private e mega-navi (con capacità superiore a 4.500 passeggeri) spiegano questo successo. L’Alaska rimane seconda (7%), mentre il Mediterraneo cresce al 6%. Miami si conferma il porto di imbarco più frequentato (11,2% dei movimenti), seguito da Port Canaveral (10,4%) e Fort Lauderdale. Un trend chiaro è l’aumento delle crociere brevi: nel 2025 il 45% dei passeggeri americani ha scelto itinerari di sei notti o meno (contro il 39% del 2019). Molte compagnie, tra cui Royal Caribbean e Carnival, hanno ampliato l’offerta di mini-crociere per intercettare chi ha poco tempo libero. Le previsioni si basano sugli itinerari programmati, sulle prospettive economiche e sulle tendenze del turismo. AAA consiglia di prenotare per tempo, soprattutto per l’Alaska, e di scaricare l’app della compagnia prima della partenza. Il 2026, intanto, dovrebbe chiudersi sopra le stime iniziali, consolidando la ripresa del settore.

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