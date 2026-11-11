Crociere, due dimissioni in 48 ore: lasciano Rainer (HX) e Tamis (Seabourn)

Due dimissioni nel giro di soli due giorni da parte di dirigenti del settore blu. Ieri Gebhard Rainer, che ha annunciato di rinunciare al suo ruolo di CEO di HX Expeditions. Oggi è stato il turno di Mark Tamis, che in silenzio ha lasciato la presidenza della compagnia Seabourn Cruise Line. Stesso tempismo ma diverse le motivazioni per cui i due big hanno deciso di abbandonare i loro incarichi.

Al centro della scelta di Gebhard Rainer di salutare dopo due anni mandato la compagnia, specializzata in crociere di spedizione verso le mete più remote e incontaminate del pianeta, c’è la famiglia. Dopo anni lontano da casa, il suo desiderio è oggi tornare negli Stati Uniti e godersi il tempo con i suoi cari. Durante il suo mandato, avviato nel 2024, HX Expeditions ha portato avanti i suoi obiettivi strategici, con prenotazioni in aumento di oltre il 25% a livello globale dall’inizio dell’anno, tra cui una crescita del 24% nel Regno Unito, dove la compagnia ha sede, e del 58% negli Stati Uniti. Rainer manterrà il suo ruolo nei prossimi mesi, durante i quali il consiglio di amministrazione avvierà una ricerca per individuare e nominare il suo successore. Il presidente del consiglio, Alex Dichter, ha dichiarato: “Riponiamo piena fiducia nell’eccezionale squadra che Gebhard ha creato per guidare HX in questa fase di transizione. Dal suo ingresso nel 2024, ha portato stabilità, una solida leadership e una chiara attenzione all’esperienza degli ospiti, dalla prima interazione digitale alla vita a bordo. Lo ringraziamo per questo contributo e rispettiamo la sua decisione personale”.

A muovere Mark Tamis è invece il desiderio di esplorare nuove opportunità. Ha assunto la guida di Seabourn dopo aver ricoperto il ruolo di presidente globale di Aimbridge Hospitality, guidando le attività e le operazioni di 1.500 hotel. In precedenza, Tamis ha supervisionato le operazioni alberghiere e di bordo presso Royal Caribbean International ed è stato vicepresidente senior delle operazioni per gli ospiti di Carnival Cruise Line. Con trentacinque anni di esperienza trasversale nell’ospitalità e dei servizi di crociera, è probabile che il suo impegno all’interno del settore continui.

I suoi piani per il domani non sono ancora stati resi pubblici, ma si pensa che, dopo gli ultimi mesi in cui aveva assunto anche le responsabilità relative all’esperienza degli ospiti e allo sviluppo dei prodotti per Holland America Line, Tamis si ritenga soddisfatto dei risultati ottenuti e senta l’esigenza di cambiare. Così ha raccontato a Seatrade Cruise News la presidente di Holland America Beth Bodensteiner: ” È entrato a far parte di Seabourn per contribuire ad avvicinare i nostri marchi, rafforzando al contempo la cultura aziendale e l’esperienza dell’equipaggio di Seabourn. Raggiunti questi obiettivi e con il marchio ben posizionato per il futuro, Mark mi ha comunicato di ritenere che questo sia il momento giusto per cogliere una nuova opportunità”.

Due uscite quasi in contemporanea, ma nessuna crisi alle spalle: Rainer lascia con prenotazioni in forte crescita e un successore ancora da individuare, Tamis dopo aver concluso il lavoro di avvicinamento tra Seabourn e Holland America. Resta da vedere chi guiderà ora i due marchi, e se la continuità dichiarata dai due effettivamente reggerà nei mesi di transizione.