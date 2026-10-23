Crociere, Fincantieri domina il portafoglio ordini mondiale: 47 navi in costruzione

Fincantieri domina il mercato mondiale delle nuove navi da crociera. Il gruppo italiano conta 47 unità oceaniche in portafoglio, con consegne programmate tra novembre 2026 e il 2039: il 58% del totale in termini numerici. Un primato che conferma il peso della cantieristica italiana in un settore nel quale gli armatori continuano a investire, dai giganti da oltre 200 mila tonnellate di stazza lorda alle navi di lusso e da spedizione. Lo rivela l’ultimo aggiornamento del Seatrade Cruise Orderbook.

Il portafoglio di Fincantieri comprende commesse per 11 marchi, tra cui Viking, Regent Seven Seas Cruises, Oceania Cruises, MSC Cruises ed Explora Journeys. Alle spalle del gruppo italiano si collocano Chantiers de l’Atlantique e Meyer Werft, impegnati nella costruzione di grandi unità per operatori come Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, MSC, Royal Caribbean International e Disney Cruise Line.

Meyer Turku è invece al lavoro sulle navi della classe Icon di Royal Caribbean, mentre China Merchants Shipbuilding costruisce unità più piccole per le spedizioni e le crociere di nicchia. Completano il quadro cantieri specializzati come ASENAV, Halong Shipbuilding, T. Mariotti e Shanghai Waigaoqiao.

MSC e Viking spingono gli ordini

Sul fronte degli armatori, MSC Cruises e Viking si distinguono per volume e continuità delle commesse. Viking ha ordinato numerose navi oceaniche da 998 letti bassi ciascuna, con consegne distribuite in quasi tutti gli anni fino al 2039.

MSC prosegue invece l’espansione delle classi World e New Frontier, entrambe alimentate a Gnl, con unità che superano in diversi casi le 215 mila-230 mila tonnellate di stazza lorda. Royal Caribbean punta sulle dimensioni: le navi della classe Icon raggiungono circa 250.800 tonnellate e una capacità di 6.160 letti bassi.

Anche Norwegian Cruise Line e Carnival Cruise Line stanno portando avanti programmi di nuove costruzioni su più generazioni, rispettivamente con le serie New Era e Project Ace. Nel segmento premium, gli investimenti riguardano operatori come Regent Seven Seas, Oceania Cruises, Explora Journeys e Four Seasons Yachts, orientati verso unità più piccole e servizi di fascia alta.

Gnl e nuove tecnologie

Il gas naturale liquefatto è ormai una presenza ricorrente nei programmi di costruzione delle grandi navi per MSC, Royal Caribbean, Carnival e Norwegian. Viking e alcuni operatori delle spedizioni stanno sperimentando soluzioni ibride-elettriche e tecnologie a idrogeno. La transizione procede gradualmente, mentre l’industria continua ad aumentare la capacità della flotta.

Il quadro degli ordini potrebbe inoltre ampliarsi. Oltre 30 nuove navi sono ancora in fasi preliminari, tra memorandum d’intesa, lettere d’intenti e opzioni non ancora trasformate in contratti definitivi.

Tra le operazioni più rilevanti figurano l’accordo di Royal Caribbean per due navi della nuova classe Discovery, con altre quattro in opzione a Chantiers de l’Atlantique e debutti previsti nel 2029 e nel 2032. MSC dispone invece di due opzioni per navi New Frontier da 180 mila tonnellate presso Meyer Werft, con consegne successive al 2033.

Un’altra intesa riguarda il cantiere cinese Shanghai Waigaoqiao e Nor Cruises: il memorandum prevede due navi da 84 mila tonnellate, più tre unità in opzione.

Il portafoglio ordini continua così a delineare un mercato diviso fra grandi navi, programmi seriali e unità premium. Per Fincantieri, la quota raggiunta rappresenta una posizione di forza in un comparto nel quale la visibilità delle consegne si estende ormai fino alla fine del prossimo decennio.