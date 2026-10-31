Crociere, il caso Norwegian: utili in recupero, ma il debito resta alto

Il gruppo, uno dei colossi del settore, rivede le stime al rialzo, ma al 30 settembre l'indebitamento lordo era poco sopra i 15 miliardi

Ultimo aggiornamento 31 ottobre 2026 - 11:03

Il recupero degli utili e diversi indicatori in positivo, non risolvono ancora il problema finanziario di Norwegian Cruise Line Holdings. Il gruppo ha chiuso il terzo trimestre 2026 con 491 milioni di dollari di utile netto e 937 milioni di Ebitda rettificato, ma al 30 settembre aveva un debito lordo di 15,1 miliardi e un indebitamento netto di 14,8 miliardi. La leva finanziaria netta resta a 5,5 volte l’Ebitda, un livello elevato che la società indica come una delle principali priorità da correggere. Lo si evince dalla comunicazione trimestrale del gruppo.
Nclh ha rafforzato la liquidità con un’emissione da 950 milioni di dollari di obbligazioni senior in scadenza nel 2031. Il prezzo del finanziamento è significativo: la cedola è dell’8,75%. L’operazione, insieme all’ampliamento della linea revolving, porta la liquidità pro forma a 2,1 miliardi. La compagnia non segnala scadenze debitorie rilevanti prima del 2029, ma il costo degli interessi resta significativo: 695 milioni la previsione per il 2026.
Il gruppo punta a un Ebitda rettificato di 2,55 miliardi nell’intero esercizio, dopo aver alzato le stime grazie ai risultati del trimestre. Resta però l’impegno degli investimenti: 2,9 miliardi nel 2026 per nuove navi e progetti di crescita, che scendono a 1,3 miliardi al netto dei finanziamenti. Ridurre il debito richiederà più cassa dalla gestione e una maggiore redditività delle crociere.

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