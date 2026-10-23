Crociere, l’Italia vale 18 miliardi: «Ogni porto conta»

Nikos Mertzanidis, direttore esecutivo di Clia Europe, all’Italian Cruise Day di Livorno: il settore genera 7 miliardi di valore aggiunto al Pil e 113 mila posti di lavoro. La crescita passa dalla programmazione condivisa tra compagnie, terminal e destinazioni.

Ultimo aggiornamento 23 ottobre 2026 - 11:12

Oltre 18 miliardi di euro di impatto economico, 7 miliardi di valore aggiunto al Pil e 113 mila posti di lavoro. È il contributo dell’industria crocieristica all’economia italiana, secondo Nikos Mertzanidis, executive director di Clia Europe, intervenuto a margine dell’Italian Cruise Day di Livorno.

«L’Italia si conferma regina delle crociere in Europa, non solo per il numero di passeggeri ma anche per gli oltre 18 miliardi di impatto economico, i 7 miliardi di valore aggiunto al Pil e i 113 mila posti di lavoro che il settore genera nel Paese», afferma Mertzanidis. Un sistema che, sottolinea, distribuisce i propri benefici lungo tutta la penisola grazie a più di sessanta porti crocieristici.

Il mantenimento di questa posizione passa dalla capacità di organizzare un’offerta sempre più diversificata. Accanto alle grandi navi e agli scali principali, il mercato propone itinerari alternativi, unità di dimensioni più contenute e soste in un numero crescente di città portuali. Una trasformazione che richiede coordinamento tra compagnie, porti, terminal e destinazioni, anche negli scali meno frequentati.

«Per mantenere questo primato serve un ecosistema efficiente, nel quale compagnie, porti, terminal e destinazioni programmino insieme le operazioni, anche negli scali cosiddetti minori, che minori non sono», osserva il dirigente di Clia Europe.

Il messaggio riguarda la rete portuale nel suo complesso: ogni scalo può intercettare una specifica domanda turistica e contribuire alla distribuzione dei flussi sul territorio. «Esiste un prodotto crocieristico per ciascuno, e questo significa che ogni porto ha lo stesso peso all’interno del sistema», conclude Mertzanidis.

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