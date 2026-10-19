Crociere, Msc apre le vendite per il giro del mondo 2029

MSC Crociere ha aperto le prenotazioni per la World Cruise 2029, un viaggio di 119 notti a bordo di MSC Magnifica che toccherà 45 destinazioni in 21 Paesi. L’itinerario prevede nove soste con pernottamento e 15 escursioni comprese nel prezzo della crociera, con un programma che dal Mediterraneo attraverserà Sud America, Pacifico, Oceania e Asia.

Una delle principali novità dell’edizione 2029 sarà l’ampio spazio riservato ad Australia e Indonesia. MSC Magnifica effettuerà infatti una circumnavigazione dell’Australia, facendo scalo fra l’altro a Sydney, Melbourne, Kangaroo Island, Adelaide, Perth, Broome e Darwin. Il viaggio proseguirà poi attraverso l’Indonesia, con tappe a Bali, Lombok e Giava. Tra gli scali indicati come novità da MSC figurano Lautoka, nelle Fiji, Timaru in Nuova Zelanda, Kangaroo Island, Broome, Darwin e Celukan Bawang nel nord di Bali, mentre Fremantle/Perth avrà una nuova sosta con pernottamento.

Gli imbarchi saranno possibili da quattro porti del Mediterraneo all’inizio di gennaio 2029. La prima partenza è prevista da Civitavecchia il 4 gennaio, seguita da Genova, Marsiglia e Barcellona.

Il giro del mondo sarà effettuato con MSC Magnifica, recentemente rinnovata e ora dotata anche dell’MSC Yacht Club, la formula “ship-within-a-ship” della compagnia con spazi riservati, suite, ristorante e lounge dedicati, servizio di maggiordomo e concierge 24 ore su 24 e ponte privato.

Il programma della crociera

Il viaggio partirà dal Mediterraneo, con possibilità di imbarco a Civitavecchia il 4 gennaio 2029, quindi a Genova, Marsiglia e Barcellona. Da qui MSC Magnifica inizierà la World Cruise che toccherà complessivamente 45 destinazioni in 21 Paesi nell’arco di 119 notti. Tra le tappe messe in evidenza da MSC figurano Rio de Janeiro, con pernottamento, e Ushuaia, anch’essa con pernottamento, prima della traversata del Pacifico.

Il programma proseguirà quindi attraverso il Pacifico con Lautoka nelle Fiji, per poi raggiungere la Nuova Zelanda, dove sono previste fra le altre Timaru e la navigazione a Milford Sound. Seguirà la lunga sezione australiana, con la circumnavigazione del continente e scali comprendenti Sydney, dove è previsto un pernottamento, Melbourne, Kangaroo Island, Adelaide, Fremantle/Perth, con overnight, Broome e Darwin.

Dall’Australia MSC Magnifica farà rotta verso l’Indonesia, con un programma esteso che comprende Lombok, Bali e Giava e la nuova tappa di Celukan Bawang, nel nord di Bali. Fra le successive destinazioni asiatiche evidenziate dalla compagnia figura infine Singapore, dove è prevista un’altra sosta con pernottamento. Nel complesso l’itinerario comprenderà nove overnight.