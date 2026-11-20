Genova – Il Mediterraneo continua a crescere, Msc Crociere rafforza la propria presenza anche nei mesi invernali, ma per sostenere questo sviluppo servono condizioni certe e una maggiore collaborazione con le città portuali. Gianni Onorato, amministratore delegato della compagnia, affronta il tema delle nuove tasse comunali, a partire da quelle introdotte a Genova, e mette in guardia dalle conseguenze che l’aumento dei costi può avere sulla programmazione delle crociere. «Definiamo gli itinerari con almeno due anni di anticipo. Se nel frattempo cambiano le condizioni, diventa difficile pianificare».

Come sta il mercato delle crociere nel Mediterraneo?

«È un mercato importante, che presenta tantissime opportunità, ma anche criticità. Le crociere non possono svilupparsi senza una comunità di intenti e una piena collaborazione con le istituzioni, le realtà locali, i trasporti pubblici e privati e tutte le attività che possono beneficiare della nostra presenza. Bisogna lavorare insieme».

Dove vede le maggiori possibilità di crescita?

«Soprattutto nella bassa stagione. Quest’inverno avremo cinque navi Msc operative nel Mediterraneo. È una destagionalizzazione che porta benefici a destinazioni poco frequentate dai turisti in inverno. In alcuni casi le crociere diventano una delle principali fonti di sostentamento per le attività commerciali. Continuiamo a investire su questo mercato, anche scegliendo il Mediterraneo per il lancio delle nostre nuove navi».

Quali sono invece le criticità?

«Una riguarda la competitività rispetto alle altre regioni del mondo. Penso all’Ets, la tassa sulle emissioni imposta dall’Europa, che consideriamo molto ingiusta. Non risolve il problema ambientale e finisce per penalizzare uno dei settori che hanno investito di più per ridurre il proprio impatto. Lavoro nelle crociere da quarant’anni e ho partecipato anche al lancio delle prime operazioni invernali nel Mediterraneo, nel 1996. Conosco le potenzialità di quest’area, ma oggi dobbiamo fare i conti con ostacoli nuovi».

Capitolo decarbonizzazione: a che punto siete? Il tema è sia sociale che economico…

«Abbiamo assunto l’impegno di raggiungere le emissioni nette zero nel 2050. Avevamo fissato un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni per il 2030 e lo abbiamo raggiunto già nel 2025. Le nostre navi adottano le tecnologie ambientali più moderne, le più recenti sono dotate di sistemi di propulsione che consentono di utilizzare anche carburanti di origine biologica o sintetica. Questi combustibili saranno probabilmente la strada per arrivare alle emissioni zero. Nel 2023, con Msc Euribia, abbiamo già dimostrato che, se il carburante è disponibile, si può effettuare una crociera a emissioni nette zero».

Oltre all’Ets, quali altri problemi incontrate nei porti?

«In alcuni scali, anche importanti, manca la collaborazione necessaria. A volte arrivano improvvisamente nuovi balzelli comunali. Noi definiamo gli itinerari almeno due anni prima: sappiamo esattamente in quale giorno, a quale ora e con quanti passeggeri arriverà una nave. Questo permette alle destinazioni di organizzarsi e ai nostri ospiti di acquistare una vacanza con largo anticipo. Se nel frattempo vengono introdotte nuove tasse, per noi si crea un problema».

Il riferimento è anche a Genova?

«Anche a Genova. È un problema serio. Comprendiamo che la città abbia una determinata situazione economica, ma bisogna considerare che l’aumento dei costi energetici e le altre difficoltà incidono anche sui nostri ospiti. Per noi è difficile trasferire questi aumenti sui prezzi delle crociere. E diventa complicato programmare un’attività a determinate condizioni per poi trovarne altre. Dobbiamo cercare delle soluzioni».

Questo significa che in futuro alcune navi potrebbero lasciare Genova?

«È il mercato che decide. Ma in questo caso contano anche i bilanci delle compagnie. Io ho la responsabilità di generare risultati finanziari che permettano all’azienda di reinvestire. Siamo una società privata e reinvestiamo tutti i guadagni nella crescita: nuove navi, maggiore occupazione e opportunità di sviluppo. Per questo è importante poter programmare e confrontarsi con tutti gli attori coinvolti».

Che cosa chiedete alle città che ospitano le vostre navi?

«Di ragionare sul valore che le crociere producono per il territorio. Lo sviluppo del turismo non dipende soltanto dalle compagnie o dal numero dei passeggeri che portiamo. Conta soprattutto la capacità di generare ricchezza nelle destinazioni. Dobbiamo fare in modo che la nostra attività abbia un valore concreto anche per i cittadini dei porti nei quali facciamo scalo».

Come si chiude il 2026 per Msc Crociere?

«È stato un anno condizionato da diverse incertezze. Non sono tutte rose e fiori, soprattutto per chi opera in Europa. In America gli effetti si sono sentiti molto meno. Da fine febbraio le tensioni internazionali hanno avuto conseguenze importanti: abbiamo avuto anche una nave bloccata per oltre quaranta giorni a Dubai. Questo clima di incertezza ha inciso sulle decisioni dei viaggiatori europei, creando un effetto last-minute e maggiore cautela nella spesa per le vacanze. Anche se le navi hanno sempre raggiunto la piena occupazione».