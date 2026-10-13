Maltempo e proteste, la nave da crociera Crown Iris non approda a Brindisi

Pacifisti stavano organizzando un sit-in contro l'unica toccata in Italia dell'unità di proprietà di una compagnia israeliana

Il porto di Brindisi (foto d'archivio)
Il porto di Brindisi (foto d'archivio)

Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2026 - 16:56

La nave da crociera Crown Iris, di proprietà di una compagnia israeliana, non approderà a Brindisi. La versione ufficiale è legata alle avverse condizioni meteomarine. Da quanto si apprende, tuttavia, non è escluso che la toccata mancata dipende anche dalla decisione, presa nei giorni scorsi dalle autorità per motivi di sicurezza, di far arrivare la nave allo scalo di Costa Morena Nord anziché al porto interno.

La decisione è legata alla contestazione già annunciata da alcuni attivisti aderenti al Comitato contro il genocidio del popolo palestinese, che hanno organizzato per il 15 ottobre alcuni sit-in di protesta in concomitanza con l’arrivo della Crown Iris. In una nota, l’organizzazione insieme alla Global Sumud Flotilla e ad altre associazioni hanno espresso “soddisfazione” per l’annullamento dell’unica tappa italiana della nave israeliana Crown Iris.

“Il nostro pensiero in questo momento va alle vittime del genocidio del popolo Palestinese e di tutte quelle provocate da Israele in collaborazione con gli Usa in tutto il Medio Oriente – hanno dichiarato -. Unitamente alla rabbia di una situazione economica italiana diventata ormai intollerabile a causa proprio loro, non ultima la guerra con l’Iran. Non vogliamo come Comitato e movimento pugliese prenderci completamente il merito del loro mancato arrivo, ma la mobilitazione annunciata per il 15 ottobre, e costruita nel corso di mesi, un ruolo lo avrà certamente svolto”. 

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