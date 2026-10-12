Estate da record per la crocieristica in Italia

Genova – Non si ferma la voglia di fare crociera in Italia, con un’estate da primato per il numero sia dei passeggeri movimentati, sia delle toccate nave. Secondo le anticipazioni di Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macroindustria turistica, comunicate in occasione della presentazione della XIII edizione dell’Italian Cruise Day in programma a Livorno venerdì 23 ottobre 2026, nel trimestre giugno-agosto sono stati oltre 6,1 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) negli oltre 60 porti crocieristici italiani (+4,5% vs 2025) e 2.314 le toccate nave (+14,9%).

Numeri che testimoniano lo stato di salute del comparto nel nostro Paese: «I dati del trimestre giugno – agosto mostrano con grande chiarezza il peso della stagione di punta sull’andamento della crocieristica italiana – commenta Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Nel periodo considerato infatti, si è concentrato circa il 60% del traffico passeggeri dei primi otto mesi dell’anno. A trainare il periodo è stato soprattutto luglio, che ha superato i 2,16 milioni di passeggeri movimentati e ha registrato l’incremento più consistente rispetto al 2025, con quasi 200 mila movimentazioni in più».

«Anche agosto mantiene un andamento positivo – aggiunge di Cesare – mentre giugno presenta una dinamica più articolata, con una lieve flessione dei passeggeri a fronte di una crescita a doppia cifra delle toccate (+16,3%). Tutti questi dati, pur all’interno di un impegno degli operatori dell’offerta verso la destagionalizzazione dei flussi, raccontano bene la centralità dei mesi estivi nell’andamento annuale di un comparto sempre più rilevante per la programmazione dei porti, delle compagnie e dei territori e, più in generale, per il turismo del Paese».

Nel dettaglio, secondo i ricercatori di Risposte Turismo i porti che nel trimestre considerato hanno fatto registrare le variazioni positive sull’anno precedente più pronunciate in termini assoluti sono stati Salerno (+149 mila passeggeri movimentati, +374% sul 2025), Civitavecchia (+140 mila passeggeri movimentati, + 9,8% sul 2025) e Ravenna (+67 mila passeggeri movimentati, +43% sul 2025).

Livorno, città sede dell’edizione 2026 dell’Italian Cruise Day ha registrato nel trimestre giugno-agosto un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2025, di oltre 37 mila passeggeri movimentati (+11,5% sul 2025) e di 28 toccate nave (+22,8% sul 2025). A livello di macroaree, a ottenere i risultati maggiori nel trimestre giugno-agosto è stato il Centro-sud Tirreno, che ha registrato gli incrementi più consistenti nel numero sia di passeggeri movimentati (+214 mila), sia di toccate nave (+162), trainato dalle performance di Salerno e Civitavecchia che compensano la contrazione di Napoli.

Per quanto riguarda i soli passeggeri movimentati, segno positivo anche per le Isole (+109 mila), mentre si è registrata una contrazione per le altre due macroaree (Adriatico e Ionio, -45 mila e Nord Tirreno, -16 mila). Considerando l’ottima performance estiva, l’Italia dovrebbe chiudere il 2026 con 15,4 milioni (+4,3%) di passeggeri movimentati e oltre 6.000 toccate nave (+6,6% sul 2025), nuovi record storici per la crocieristica nel nostro Paese.

Il programma della XIII edizione di Italian Cruise Day

Le elaborazioni relative all’estate 2026 sono contenute all’interno della nuova edizione dell’Italian Cruise Watch, il rapporto di ricerca di Risposte Turismo che dal 2011 analizza l’industria crocieristica italiana che sarà presentato in apertura dell’Italian Cruise Day il prossimo 23 ottobre. Ricco, come sempre, il programma del forum. «L’Italian Cruise Day rappresenta un importante momento di confronto per un settore che continua a generare valore, occupazione e opportunità per i territori portuali e per l’intera filiera turistica – spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale di Livorno e Piombino, Davide Gariglio -. Il nostro è un sistema portuale articolato, che comprende i porti di Livorno e Piombino e gli scali dell’Arcipelago Toscano di Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia».

«Una rete con caratteristiche e vocazioni differenti – aggiunge Gariglio – ma che può trovare proprio nel turismo crocieristico un importante elemento di sviluppo e di valorizzazione del territorio. Per i nostri porti, la crescita del traffico crocieristico deve essere accompagnata da una visione di lungo periodo, capace di coniugare competitività, qualità dei servizi, sostenibilità e capacità di generare ricadute positive sulle comunità locali. Il confronto a Livorno con gli operatori e con tutti i soggetti portatori d’interesse della filiera sarà quindi fondamentale per costruire insieme un modello di sviluppo equilibrato e duraturo, in grado di valorizzare le peculiarità dei singoli porti e, allo stesso tempo, rafforzare la capacità dell’intero sistema di essere attrattivo e competitivo sui mercati internazionali».

«Riportare questo evento a Livorno dopo 23 anni rappresenta un tassello importante nel percorso di consolidamento delle attività promosse da Porto Livorno 2000, con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo di attore economico nel sistema portuale e nella filiera turistica cittadina – aggiunge Matteo Savelli, presidente della Porto di Livorno 2000, la società che gestisce il terminal passeggeri dello scalo labronico –. È un’occasione per guardare al futuro di Livorno attraverso una visione di sviluppo che metta in relazione turismo, porto, imprese e occupazione, creando nuove opportunità per il territorio».

«I numeri del traffico – conclude Savelli – crocieristico confermano il valore strategico di questo settore: nel 2025 abbiamo registrato 369 scali e 778 mila passeggeri. Al 30 settembre 2026 gli scali sono stati 333, con 669 mila passeggeri, mentre per la fine dell’anno prevediamo di raggiungere 421 scali e circa 815 mila passeggeri. Il nostro obiettivo è trasformare questa crescita in benefici concreti e duraturi per Livorno, valorizzando il turismo e, allo stesso tempo, rafforzando l’indotto economico locale attraverso i nostri servizi, la collaborazione con i nostri partner e il coinvolgimento delle imprese del territorio. Vogliamo contribuire a un modello di sviluppo capace di generare valore e occupazione, consolidando sempre di più il legame tra il terminal e la città».

Nove i momenti complessivi di confronto e discussione tra tavole rotonde, interviste e iniziative collaterali, con già 150 operatori accreditati da Nord a Sud del Paese.Tra i relatori confermati: Leonardo Massa (vicepresidente per il Sud Europa della divisione Crociere del gruppo Msc); Fabrizio Cafagna (vicepresidente Vendite, nuove costruzioni e post-vendita del gruppo Fincantieri); Roberto Alberti (vicepresidente vicario, direttore commerciale e finanziario di Costa Crociere); John Portelli (direttore generale del Roma Cruise Terminal); Domenico Bagalà (presidente dell’Adsp della Sardegna); Tomaso Cognolato (presidente dell’Assiterminal e amministratore delegato del Terminal passeggeri di Napoli); Francesco Rizzo (presidente dell’Adsp dello Stretto); Alessandra Cabella (responsabile senior dello Sviluppo commerciale in Europa Meridionale, Orientale e in Medio Oriente della Oceania Cruises); Luigi Derchi, amministratore delegato della CostaMedov); Alessandro Santi (amministratore delegato della Santi Marine Consulting); Emanuele Gesù (responsabile Gnl e nuovi progetti sui carburanti della Banchero Costa); Matteo Paroli (presidente dell’Adsp di Genova e Savona) e Raffaele Latrofa (presidente dell’Adsp di Civitavecchia).

Dopo i saluti istituzionali e l’intervento introduttivo di Roberto Petri, presidente di Assoporti e Donato Liguri, direttore generale per Porti, logistica e intermodalità del ministero dei Trasporti, l’Italian Cruise Day proseguirà con la presentazione della nuova edizione dell’Italian Cruise Watch di Risposte Turismo. Dopo un’intervista a Edoardo Rixi, viceministro dei Trasporti, il forum continuerà con la prima tavola rotonda “La crocieristica in Italia: stato dell’arte e prospettive future” riservata a investimenti, potenzialità del prodotto, costruzione degli itinerari e relazioni all’interno della filiera di produzione crocieristica. A seguire, la tavola rotonda “Cold-ironing e Lng, a che punto siamo?”, un confronto sugli ultimi aggiornamenti relativi agli investimenti e alle nuove tecnologie dedicate alle principali soluzioni per l’alimentazione delle navi al centro del dibattito sulla transizione energetica del settore.

La mattinata di lavori si chiuderà con l’intervento di Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere. Nel primo pomeriggio, l’evento riprenderà con la tavola rotonda, “Investire nella crocieristica”, una conversazione per esplorare chi e come sta impegnando risorse per sostenere la crescita del comparto. L’edizione 2026 di Italian Cruise Day si chiuderà con due appuntamenti: “La ricchezza della geografia crocieristica italiana” dedicata a ragionare sulle alternative di scalo e di scoperta del territorio che la Penisola può offrire alle compagnie e ai loro passeggeri e “L’anello chiave tra nave e territorio: agenti marittimi a confronto”, un momento dedicato all’ ascolto del punto di vista degli agenti marittimi, figure centrali nella definizione delle future dinamiche del comparto.

Le iniziative collaterali: La Casa dei Porti Crocieristici e Carriere@Icd

L’Italian Cruise Day ospiterà anche in questa edizione l’iniziativa collaterale Carriere@Icd, l’unico career day in Italia dedicato al settore crocieristico che darà la possibilità a 50 giovani desiderosi di intraprendere un percorso professionale in questo comparto di ascoltare presentazioni aziendali e svolgere incontri e colloqui one to one con alcune delle più importanti aziende del comparto. Le aziende che hanno già confermato la propria partecipazione e che incontreranno i giovani a Livorno sono Aloschi Bros., Cemar Agency Network, Costa Crociere, Crociere Più, Dolphins, Medov, Msc Crociere, Terminal Napoli, Tfl Tours, Ticketcrociere, TrumpyTours.

Le candidature per le selezioni sono aperte fino a venerdì 16 ottobre. Confermata anche la presenza di La Casa dei Porti Crocieristici, spazio informativo, di scambio e di discussione a disposizione di 40 porti e terminal crocieristici e di supporto al loro operato. Qualche giorno dopo il forum, lunedì 26 ottobre si terrà inoltre “All Aboard!” della Clia (l’associazione internazionale delle compagnie crocieristiche di navigazione), che porterà professionisti del mare a dialogare direttamente con gli studenti di una scuola primaria di Livorno, avvicinando i più giovani ai mestieri di bordo e al rapporto tra la città e il suo porto. La partecipazione a Italian Cruise Day è possibile previa iscrizione (info e approfondimenti su www.italiancruiseday.it; @Twitter; @Linkedin)