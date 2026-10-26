Fincantieri, Folgiero: “Sulla quinta Explora ci sarà l’idrogeno”

L’ad rilancia la trasformazione tecnologica della cantieristica e il ruolo di Sestri Ponente: «Deve diventare un business hi-tech».

Ultimo aggiornamento 26 ottobre 2026 - 12:22

L’idrogeno salirà a bordo della quinta nave della flotta Explora Journeys. Lo annuncia l’ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, durante la cerimonia del varo della nave nello stabilimento di Sestri Ponente a Genova. Il jumero uno del gruppo navalmeccanico ha spiegato che il progetto prevede la trasformazione dell’Lng in idrogeno. «Speriamo ci siano quantità idonee di Lng», osserva, richiamando il tema della disponibilità del combustibile.

Folgiero lega l’innovazione tecnologica anche al futuro del cantiere di Sestri Ponente, che definisce il cantiere di Genova, «città dell’industria». La direzione indicata dal manager è quella di una cantieristica sempre più avanzata: «Per noi la cantieristica deve diventare un business hi-tech».

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