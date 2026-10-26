Fincantieri, Matarazzo: “Tempi celeri per il ribaltamento a mare: è fondamentale per nuove commesse”

Il ribaltamento a mare è una partita decisiva per il futuro di Fincantieri. A sottolinearlo è Luigi Matarazzo, direttore generale navi mercantili del gruppo, che lega la realizzazione dell’opera alla possibilità per il gruppo di ampliare il proprio mercato, puntando su nuove commesse e sulla costruzione di navi di dimensioni sempre maggiori. Matarazzo ha parlato durante la cerimonia del varo di Explora V.

«Il ribaltamento a mare è di estrema importanza per il gruppo. Abbiamo la possibilità di prendere nuove commesse e navi sempre più grandi», afferma Matarazzo, auspicando che i tempi per la realizzazione dell’intervento siano brevi.

Il tema riguarda la capacità produttiva e le prospettive industriali del cantiere: infrastrutture adeguate possono consentire di affrontare programmi costruttivi più ambiziosi e rafforzare la competitività del gruppo in un mercato internazionale.

Matarazzo richiama anche il valore delle competenze che sostengono la costruzione delle navi. «Il varo di queste navi testimonia le competenze nostre e della filiera», osserva, indicando nella collaborazione tra Fincantieri e le imprese della filiera uno dei punti di forza della cantieristica nazionale.

«La cantieristica italiana è un riferimento a livello mondiale, dove siamo leader globali con una quota superiore al 50%», conclude Matarazzo, rivendicando il peso dell’industria italiana nel mercato di riferimento.