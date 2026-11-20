Fincantieri rafforza il portafoglio ordini nel settore delle crociere con un nuovo contratto da oltre 2 miliardi di euro per la costruzione di due navi destinate a Carnival Cruise Line, marchio del gruppo statunitense Carnival Corporation. Le unità saranno realizzate nel cantiere di Marghera, con consegne programmate nel 2033 e nel 2035. L’accordo, classificato dalla società come molto importante, è soggetto a finanziamento e alle consuete condizioni contrattuali.

Le due navi avranno una stazza lorda di circa 130.000 tonnellate e disporranno ciascuna di circa 1.650 cabine. Saranno dotate di propulsione dual-fuel, con gas naturale liquefatto (Gnl) come combustibile principale, e integreranno tecnologie ambientali e digitali di ultima generazione. La piattaforma progettuale è stata sviluppata per poter essere utilizzata in futuro anche dagli altri marchi del gruppo Carnival.

L’ordine si aggiunge al programma già avviato per tre unità della classe Ace destinate a Carnival Cruise Line. Nel luglio 2026 Fincantieri ha avviato a Monfalcone la costruzione della prima nave della serie, Carnival Destiny. Complessivamente, il portafoglio di Carnival Corporation comprende attualmente 12 nuove navi in ordine, con consegne previste fino al 2039 per i marchi Carnival, Princess e Aida.

«Con 12 nuove navi attualmente in ordine disponiamo di un solido portafoglio coerente con il nostro percorso di crescita equilibrata», ha dichiarato Josh Weinstein, amministratore delegato di Carnival Corporation, sottolineando il contributo delle nuove unità al miglioramento dell’efficienza e alla riduzione delle emissioni. Weinstein ha inoltre ricordato i 30 anni di collaborazione con Fincantieri, durante i quali sono state realizzate 76 navi per i diversi marchi del gruppo.

Per Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, il contratto «rappresenta un importante riconoscimento della leadership industriale» del gruppo italiano. L’intesa, ha aggiunto, rafforza la visibilità di lungo periodo dei cantieri nazionali e si inserisce nel programma di trasformazione industriale Shipyard of the Future, basato su digitalizzazione, automazione avanzata, robotica e intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi.

In trent’anni Fincantieri ha consegnato 76 navi a Carnival Corporation, di cui 15 a Carnival Cruise Line. La nuova commessa consolida una delle principali partnership internazionali della cantieristica italiana e assicura lavoro al cantiere di Marghera per il prossimo decennio.