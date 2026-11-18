Il turismo è sempre di più un’industria a tutti gli effetti con esternalità sia positive che negative. Anche per questo motivo la fascia più altospendente del settore cerca qualcosa di nuovo, che sia davvero unico nel senso che sia qualcosa di poco noto al grande pubblico. Ed evitare di finire in posti che l’overtourism ha rovinato per sempre.

Questo è quello che emerge dalla chiacchierata a tutto campo della giornalista Olivia Kinghorst con Manfredi Lefebvre d’Ovidio, imprenditore italo-monegasco, ex presidente di Silversea Cruises (società attualmente dal 2020 controllata dal gruppo Royal Caribbean) e attualmente presidente del World Travel & Tourism Council (Wttc), il maggiore forum mondiale del settore.

Una storia familiare

Manfredi, che fa parte di una dinastia imprenditoriale italo-francese plurisecolare, parte con il ricordo degli anni dell’infanzia, quando il padre Antonio era un docente universitario di diritto marittimo all’università di Genova. Qualche anno dopo, lo stesso professor Lefebvre d’Ovidio entra nel business delle crociere con Sitmar, società crocieristica fondata dal rifugiato russo Alexander Vlasov nel 1937 come azienda cargo, che a partire dagli anni ’50 si è convertita a quello che, col tempo, è diventato il suo business principale.

Un grande studioso come Lefebvre diventa quindi imprenditore e la sua lezione che il figlio ricorda di più oggi è quella di pensare in primis al consumatore e fa l’esempio delle palestre e delle spa: anche se non si usano, “piacciono anche agli altri consumatori”. A partire dal 1988, Sitmar inizia un processo di fusione con Princess Cruises per formare nel 1994 Silversea Cruises. Il resto è storia recente.

Il futuro del business

Lefebvre d’Ovidio poi si focalizza sul presente del settore che sta analizzando nella sua veste di presidente del Wttc, che considera l’organizzazione quale “rappresentante globale del settore privato per questioni che superano i singoli ambiti del turismo”. Ha illustrato il suo obiettivo per realizzarne una versione 2.0 con un ampliamento della rappresentanza, un incremento delle risorse destinate ai servizi per i membri e al sostegno governativo, oltre a un’espansione delle attività dell’organizzazione nel settore.

Una delle priorità è il “viaggio senza interruzioni” che comprende la riduzione degli ostacoli in ogni processo, dai controlli alle frontiere fino al check-in negli hotel. Ha inoltre sostenuto che la crescita del turismo dovrebbe essere gestita in collaborazione tra autorità pubbliche e imprese, distribuendo i visitatori tra diverse destinazioni e stagioni per alleviare la pressione sulle comunità locali. Anche in questo caso, c’è un esempio: in Italia, Viterbo, città d’arte perlopiù fuori dai radar e Los Roques in Venezuela.

A suo pare il turismo può generare occupazione, soprattutto mentre l’automazione incide su altri lavori rappresentando una fonte importante di posti di lavoro per giovani e donne. Per quello è una delle “industrie più giovani di sempre”.

Esempi positivi

Uno dei modelli che secondo Lefebvre d’Ovidio che funziona meglio è Monaco, anche se le ridotte dimensioni e la dipendenza dai visitatori lo rendono un caso limite e non qualcosa di replicabile altrove. Però su Genova dice che il potenziale inespresso è “molto” e che migliori collegamenti infrastrutturali e una più “efficiente cura della pulizia urbana” potrebbe migliorare di molto la fruibilità di quella che lui giudica una città “bellissima”.