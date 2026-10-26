Genova, Explora V tocca il mare: “È solo l’inizio della nostra storia”

Ogni grande viaggio nasce da un’idea ambiziosa. Quello di Explora Journeys prende vita dalla visione della famiglia Aponte Vago: «Creare un nuovo concetto di crociera di lusso, ispirato al potere trasformativo del mare e incentrato su ciò che i viaggiatori contemporanei cercano di più: tempo, spazio, autenticità e scoperta». A ricordarlo è Anna Nash, presidente del brand, intervenuta dal palco allestito davanti al grande scafo scuro della Explora V nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. L’occasione è di quelle importanti: il varo della nuova nave e la contestuale impostazione della chiglia di Explora VI.

«Fino a pochi anni fa tutto questo era solo una sfida. Oggi è una solida realtà», ha dichiarato Nash. Una realtà testimoniata dalle tre navi già operative a pieno ritmo, «dai tanti ospiti che hanno fatto proprio il nostro approccio al mare tornando a viaggiare con noi più e più volte» e dalle altre tre unità attualmente in costruzione a Genova. «Il loro futuro è già tracciato e le attese per la consegna sono altissime. Explora IV ci porterà verso le rotte del Nord, Explora V collegherà continenti e culture diverse, mentre Explora VI tornerà nel cuore senza tempo del Mediterraneo. È una flotta pensata per far vivere il mondo in modo sempre più autentico e profondo».

L’itinerario inaugurale — che toccherà 28 destinazioni in sette Paesi — dimostra, secondo la presidente, come il brand sia riuscito a fondare «una categoria a sé stante nel settore». Il riscontro più significativo arriva dai clienti: un Net Promoter Score «stabilmente superiore a 80», un dato ai vertici del comparto. «Per questo risultato desidero ringraziare di cuore Fincantieri, i cui cantieri e maestranze continuano a trasformare le nostre ambizioni in navi straordinarie, e la famiglia Aponte Vago, che con determinazione, coraggio e visione a lungo termine ha reso possibile questa impresa».

Il valore profondo di queste navi, ha evidenziato Nash, «va oltre l’acciaio, il design o le innovazioni tecnologiche di bordo. Sta in ciò che sapranno offrire: viaggi capaci di ispirare, momenti di condivisione tra famiglie e amici, ricordi che resteranno vividi nel tempo. È questa la vera eredità di ciò che stiamo realizzando insieme. Ed è solo l’inizio».

Un percorso che punta già verso nuovi orizzonti. Il gruppo ha infatti siglato una lettera di intenti per la realizzazione di una flotta destinata ai grandi fiumi d’Europa. «Non si tratta semplicemente di diversificare l’offerta, ma di ampliare il nostro raggio d’azione: vogliamo raggiungere nuovi clienti, rafforzare la fedeltà di chi ci sceglie e creare un ecosistema integrato del viaggio di lusso, tra mare e fiume».

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Infine, un saluto speciale al brand ambassador globale Jannik Sinner: «In vista del suo rientro alle gare all’inizio del prossimo anno, desidero rivolgergli i miei migliori auguri. Quest’estate abbiamo avuto il privilegio di ospitarlo a bordo di Explora III: è stato in assoluto il nostro primo passeggero».