Genova, pressing di Vago per le crociere: «Spazi adeguati nel piano regolatore»

Le crociere vogliono più spazio in porto. E Msc chiede che il nuovo Piano regolatore di Genova tenga conto della crescita delle navi e dei passeggeri, prima che le banchine diventino un limite allo sviluppo. «È un invito a sederci tutti in maniera intelligente per capire come possono essere gestiti gli spazi», dice Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere, a margine del doppio appuntamento di Fincantieri a Sestri Ponente, con il varo di Explora V e la cerimonia della moneta per Explora VI.

Il punto è la concorrenza fra le diverse attività portuali e la necessità di programmare per tempo gli investimenti. «Genova ha dei limiti, ma stanno arrivando grandi navi e traghetti: bisogna trovare spazi adeguati», osserva Vago. Il riferimento è a un sistema che dovrà fare i conti con unità sempre più grandi e con le esigenze dei traffici commerciali. «Bisogna essere competitivi e le nuove unità che hanno tanti metri lineari di garage, avranno bisogno di molto spazio a terra – spiega il numero uno di Msc Crociere – E poi ci sono le navi da crociera, che continuano a crescere». I numeri lasciano intravedere altri margini di sviluppo: «Abbiamo visto gli ultimi dati, 1.600.000 passeggeri: potrebbero anche aumentare». La richiesta al vertice dell’Autorità di sistema portuale, Matteo Paroli, è esplicita. «Ho incontrato il presidente e ci incontreremo molto presto per vedere, con tutti gli stakeholder, quali sono le necessità del porto, con le sue limitazioni e soprattutto su quello che arriverà nel settore contenitori». Il tema riguarda anche il Terminal Sech, l’area di Ponte dei Mille e Ponte Andrea Doria su cui si concentra da tempo l’attenzione del settore crocieristico. «Sicuramente il Sech entrerà in gioco, è da vedere come gestire gli spazi di questo terminal. Questo è un tema».

Per Msc, che attraverso Explora Journeys punta a consolidare la propria presenza nel segmento di lusso, Genova deve mantenere un ruolo centrale anche quando le dimensioni delle navi imporranno scelte più complesse. Il gruppo sta costruendo una flotta che guarda a una clientela internazionale e a itinerari distribuiti sui diversi mercati. «Nel lusso non c’è mai stata una crescita così veloce. Ed è avvenuta in poco tempo», dice Vago. «Adesso sta andando molto bene, ci sono molte richieste». La conseguenza, anticipa, è che «ci sarà necessità di ordinare altre navi».

La giornata di Sestri Ponente è anche l’occasione per fare il punto sul rapporto con Meyer Werft, il cantiere tedesco alle prese con una ristrutturazione e al centro delle indiscrezioni sul crescente interesse industriale del gruppo Msc. Vago conferma l’esistenza di un accordo preliminare per nuove costruzioni, ma invita a distinguere il lavoro in corso dalle ipotesi di acquisizione. «Non è un segreto che con Meyer Werft abbiamo un Mou (Memorandum of Understanding, ndr) per quattro navi di un nuovo prototipo». Un programma che richiede tempo e una collaborazione stretta: «Il cantiere è sotto ristrutturazione, perciò ha diverse difficoltà che stiamo affrontando assieme per vedere come risolverle e costruire questo nuovo prototipo che è abbastanza complesso».

È da questa collaborazione, precisa, che sono nate le voci. «Poi da lì i rumors, solamente per il fatto che stiamo collaborando spalla a spalla per trovare soluzioni». Il problema è anche industriale e finanziario. «Una qualsiasi azienda sotto ristrutturazione è complessa, perché sono coinvolte le banche, ci sono altre visioni. Forse manca un po’ l’industrialità, si guardo forse un po’ più a corto termine». Per Msc conta invece la prospettiva di lungo periodo: «È importante per noi capire come costruire queste navi per i prossimi otto anni. Sicuramente ci sono delle difficoltà, ma la professionalità c’è».

Dal palco Vago ha tirato una stoccata anche sul cold ironing: «In assenza di un quadro ben definito, le compagnie avranno difficoltà a pianificare con l’anticipo necessario le connessioni alla rete elettrica in banchina. Il ritardo accumulato finora conferma che sarebbe forse stato meglio predisporre un bando unico a livello nazionale, invece di moltiplicare le gare a livello locale. Auspichiamo, inoltre, che i porti in cui i lavori non sono stati conclusi nei tempi previsti dal Pnrr, trovino le risorse necessarie per ultimare le opere».

La tela di Paroli

La richiesta di Msc trova una prima risposta nelle valutazioni che l’Autorità portuale sta conducendo sul nuovo Piano regolatore. «Abbiamo ascoltato tutti gli stakeholder e abbiamo registrato la necessità di individuare aree per le navi da crociera, non tanto delle dimensioni attuali ma per quelle più grandi che saranno varate a breve», spiega Matteo Paroli. L’ipotesi è quella di individuare una nuova area: «Stiamo ragionando su un nuovo spazio, da verificare se potenzialmente attribuibile alle navi che ormai superano abbondantemente i 330 metri». E poi capitolo Sech: l’ipotesi di destinare le crociere a quella banchina che oggi movimenta container non è tramontata? «Noi spingiamo tantissimo l’opzione passeggeri. Ho registrato la volontà da parte di Msc di investire su Genova. E questa volontà è esattamente la nostra. Auspico che tutte i soggetti pubblici genovesi lavorino affinché le crociere possano investire su Genova». Il riferimento nemmeno troppo velato è al Comune del capoluogo.

Infine il cold ironing. Dice Paroli che l’obiettivo è pubblicare la gara «entro i prossimi due mesi e mezzo», con una finestra che va dalla fine del 2026 all’inizio del 2027.