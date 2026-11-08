La Cgil contro il sit-in dei comitati di No Navi di Venezia: “Non possiamo rinunciare al lavoro”

“Sentiamo nuove critiche rispetto alla possibilità di far tornare, seppur in tono minore, navi di tonnellaggio limitato a Venezia. Riteniamo che Venezia e il suo territorio non possano rinunciare al lavoro portuale, anche legato alle navi turistiche”. Lo affermano in una nota congiunta i segretario della Filt Cgil di Veneto, Alessandro Piras, e Venezia, Alessio Bianchini, commentando il sit-in dei comitati No Navi svoltosi ieri nella città lagunare.

“In questi anni – ricordano gli esponenti sindacali – assieme alle lavoratrici e ai lavoratori, ai delegati e alle delegate, sono stati affrontati i temi che riguardano complessivamente il lavoro portuale a Venezia. I lavoratori legati al mondo della croceristica hanno subito incertezze, tagli, decisioni, tutto sulla loro pelle. Si parla di buon lavoro, di lavoro di qualità e di lavoratori con competenze considerevoli”.

Secondo Piras e Bianchini “il ritorno delle navi passeggeri dal porto commerciale alla marittima di Venezia permetterebbe di liberare in parte le banchine commerciali, riducendo la sovrapposizione di attività e lavoratori, oltre che le rischiose interferenze. La manutenzione e l’utilizzo dei canali sono vitali per una laguna che è solo in origine naturale, ma fortemente modellata e mantenuta dall’azione umana nel corso dei secoli. Sono stati deviati fiumi che sfociavano in laguna, senza dimenticare che tra gli interventi ci sono anche le barriere del Mose. Si parla di interventi che prevedono una compatibilità ambientale su cui è stata effettuata una valutazione di incidenza ambientale. Sottolineiamo questo aspetto perché non cadiamo nel tranello della scelta tra lavoro e ambiente. Per i lavoratori del porto devono coesistere lavoro e ambiente, perché siamo lavoratori e siamo cittadini. Non ci prestiamo ad una ‘guerra tra poveri'”, concludono, sottolineando che “la manutenzione dei canali sia necessaria e non più rinviabile, perché solo così la città e il Porto possono rimanere vivi e vitali per cittadini e lavoratori”.