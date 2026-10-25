L’esordio a Genova di Msc Euribia: ora sarà ospite fissa per tutto l’inverno

Lo scorso 22 ottobre è giunta a Genova MSC Euribia dopo un’attesa durata oltre tre anni dalla consegna della nave avvenuta il 31 maggio 2023. Si tratta di una delle poche navi da crociera di MSC Crociere che non aveva ancora raggiunto la Superba.

Ora sarà ospite fissa visto che per tutta la stagione invernale coprirà la rotta settimanale Genova-Napoli-Palermo-La Goletta-Barcellona-Marsiglia-Genova con possibilità d’imbarco in tutti i porti tranne in Tunisia.

Abbiamo accompagnato “Euribia” nella prima tratta della sua navigazione di debutto nel Mediterraneo per scoprire la quinta ed ultima nave della classe “Meraviglia”.

“Euribia” in realtà è la terza nave in configurazione “Meraviglia Plus”, una versione allungata del prototipo di 16 metri. Il concept della nave, che ricalca quello delle sorelle precedenti, è stato ideato per stupire non solo gli affezionati del marchio MSC, ma anche i crocieristi abituati a viaggiare con le navi dei maggiori players mondiali del settore. Simbolo di questa filosofia è la “Galleria Euribia”. E’ una “via” interna alla nave lunga 112 metri, alta due ponti e sormontata da una stupefacente volta al led dove si trovano i principali locali di bordo e dove viene accentrato il flusso dei passeggeri. Ma quello che distingue “Euribia” è quello che i passeggeri non vedono: infatti è l’unica della classe che può funzionare a gas naturale liquefatto (è stata la seconda della flotta MSC a vantare questa innovazione). Questa tecnologia elimina virtualmente gli ossidi di zolfo (SOx) e il particolato e riduce gli ossidi di azoto (NOx) del 85%, riducendo inoltre le emissioni di gas serra fino al 20%.

Vediamo quindi di riepilogare i “numeri” di questo gigante: ha una stazza lorda di 184.011 tonnellate, è lunga “fuori tutto” 331,43 metri e larga al galleggiamento 43. A bordo i passeggeri hanno a disposizione 2.421 cabine in grado di dare alloggio ad un massimo di 6.327 ospiti a cui vanno aggiunti 1.711 membri dell’equipaggio.

Ma “Euribia” si distingue nella flotta MSC per un’altra caratteristica: è l’unica nave del gruppo il cui scafo è stato dipinto da un “artwork”: questo è caratterizzato da una particolare livrea lungo le fiancate, creato dall’artista Alex Flämig e intitolato “#savethesea”, che rappresenta un messaggio di dedizione all’ecosistema marino. Questo design è stato selezionato tramite un concorso indetto nell’ottobre 2021.

Ovviamente è riproposto a bordo il concetto di “nave nella nave” dell’MSC Yacht Club: si trova posizionato nella zona più pregiata della nave, cioè la parte alta prodiera e i suoi allestimenti e servizi permettono agli ospiti più esigenti di avere un’esperienza di crociera all-inclusive a cinque stelle.

La nave dispone inoltre di 5 piscine, una delle quali coperta per poter fare attività balneari anche con cattivo tempo. Il lido principale si estende per circa 1.700 metriquadri e garantisce circa 10 metriquadri di spazio pubblico per ospite.

Anche negli spazi pubblici però ci sono delle differenze tra la quarta della serie, MSC Virtuosa, ed “Euribia”: l’MSC Starship Club con il barman umanoide è stato sostituito da un’enoteca mentre nella “Galleria Euribia” è stata riconfigurata la disposizione dei ristornati di specialità. Il teppanyaki è stato ingrandito occupando anche lo spazio che era dedicato alla steakhouse. Così su “Euribia” la carne di livello la si può magiare nel grill che è stato collocato all’interno di quello che era il ristornate francese. Sempre nella promenade è stata rivista la configurazione dell’area shopping e concludiamo infine con le novità a poppa del ponte 7 dove si trova il Carousel Lounge. Quest’ultimo era stato concepito su questa classe di navi per ospitare gli spettacoli del Cirque du Soleil. Terminata questa collaborazione con MSC, su “Euribia” la disposizione del palco e delle sedute è stata rivista ed ora qui si svolgono alla sera soprattutto spettacoli di musica dal vivo.