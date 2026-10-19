Mangalia, Msc entra nel cantiere con Rheinmetall: operazione da 138 milioni

Confermata la partecipazione del gruppo armatoriale svizzero all’acquisizione dello stabilimento rumeno. Il progetto prevede un polo per la cantieristica civile e militare e quattro navi per la Marina di Bucarest.

Ultimo aggiornamento 19 ottobre 2026 - 10:55

Msc entra ufficialmente nel progetto di Rheinmetall per il cantiere navale rumeno di Mangalia. L’aggiudicazione dell’asta per lo stabilimento a sud di Costanza conferma il coinvolgimento del gruppo armatoriale svizzero nell’operazione, che prevede un prezzo complessivo di circa 138 milioni di euro, da versare congiuntamente dai due partner. Il perfezionamento dell’acquisizione è atteso nelle prossime settimane. La conferma è arirvata da Rheinmetall.

L’intesa punta a trasformare il sito in una piattaforma industriale per la costruzione navale civile e militare, destinata al mercato nazionale e internazionale. Le attività saranno organizzate in settori distinti, con aree di sicurezza dedicate. Per Msc, il progetto apre una prospettiva di presenza industriale in un comparto strategico, al fianco di un gruppo specializzato nella difesa.

Per Rheinmetall, attraverso la divisione Naval Systems, Mangalia sarà centrale nella realizzazione di quattro navi ordinate dal governo rumeno: due pattugliatori d’altura da 96 metri e due unità da 43 metri per il supporto alle operazioni subacquee. Il cantiere è destinato a diventare anche una base per ulteriori programmi militari nell’Europa sud-orientale.

L’operazione prevede un ammodernamento delle infrastrutture e un aumento delle capacità produttive. «Il nostro obiettivo è sviluppare le infrastrutture esistenti, migliorare le condizioni di produzione e adeguare le capacità alle esigenze future», ha dichiarato Tim Wagner, amministratore delegato della divisione Naval Systems di Rheinmetall.

Il gruppo tedesco è già presente in Romania dal 2024 attraverso Rheinmetall Automecanica, con sede a Mediaș. L’intesa con Msc aggiunge ora una dimensione armatoriale al progetto industriale di Mangalia, in un mercato nel quale le esigenze di difesa si intrecciano con quelle della cantieristica commerciale.

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