Msc Bellissima chiude la stagione a Shanghai e punta su Giappone e Taiwan

Il 2026 ha segnato anche il ventesimo anniversario della presenza di Msc Crociere sul mercato cinese

Ultimo aggiornamento 16 ottobre 2026 - 13:07

La stagione 2026 di Msc Crociere in Cina si è conclusa all’inizio di ottobre con la partenza della Bellissima da Shanghai per una crociera di posizionamento. La nave (una delle più grandi operative in Estremo Oriente, con una capacità superiore ai 4.500 passeggeri) comincerà ora a proporre itinerari con imbarco dai principali porti giapponesi e taiwanesi.

Il programma invernale prevede partenze da Tokyo, Keelung e Naha, con crociere da quattro a sei notti rivolte al pubblico locale. Le rotte toccheranno celebri destinazioni tra Giappone e Corea del Sud, tra cui Miyakojima, Ishigaki e Seogwipo. La Msc Bellissima farà poi ritorno a Shanghai a metà gennaio 2027.

La stagione cinese 2026 era stata articolata in due fasi: una prima tranche primaverile dal terminal internazionale di Wusongkou, seguita da una parentesi nel Sud-Est asiatico e dal successivo rientro in Cina continentale ad agosto. Fino a ottobre, la nave ha offerto itinerari da quattro a sette notti con tappe a Fukuoka, Nagasaki, Kagoshima, Busan e Jeju.

Il 2026 ha segnato anche il ventesimo anniversario della presenza di Msc Crociere sul mercato cinese, registrando un ottimo riscontro di pubblico con numerose partenze e tipologie di cabina che hanno registrato il tutto esaurito. Con l’uscita di Costa Serena dall’area, nel 2027 rimarranno soltanto due navi di compagnie internazionali a operare tutto l’anno in Asia: la Msc Bellissima e la Spectrum of the Seas di Royal Caribbean, quest’ultima con scali previsti in Cina, Hong Kong e Giappone.

Nella regione restano inoltre attive diverse unità di compagnie locali, come StarDream Cruises, Adora Cruises e Tianjin Oriental International Cruise Line. Di contro, tre navi hanno abbandonato il mercato cinese nel corso del 2026: Viking Yidun, Blue Dream Star e Piano Land.

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