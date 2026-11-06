Msc Crociere, il 6 dicembre partirà da Genova la nuova ammiraglia World Asia

Un debutto atteso che porterà nel porto ligure una nuova protagonista della flotta MSC, pronta ad accogliere i primi ospiti e a dare il via a un’esperienza di viaggio all’insegna dell’innovazione, del comfort e della scoperta. Genova sarà così il porto di partenza di una nuova avventura sul mare, che segna un ulteriore capitolo nel percorso di crescita della compagnia.

MSC World Asia rappresenta l’interpretazione più originale della World Class realizzata finora dalla compagnia. Progettata per celebrare la bellezza dei continenti e degli oceani, la nave trae ispirazione dalle culture, dalle tradizioni e dai paesaggi dell’Asia, elementi che si ritrovano nei dettagli del design e nei suoi sette distintivi quartieri di bordo.

Un progetto che unisce innovazione, identità e visione internazionale, destinato a portare una nuova prospettiva sull’esperienza di vacanza in mare e a rendere ogni viaggio un’occasione di scoperta.

“L’arrivo di MSC World Asia nel Mediterraneo rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e conferma ancora una volta quanto questa regione sia centrale nella strategia di sviluppo di MSC Crociere. Parliamo di un’area che custodisce un patrimonio unico al mondo e che ha tutte le caratteristiche per essere vissuta e scoperta in ogni periodo dell’anno. È proprio in questa direzione che stiamo lavorando: valorizzare i porti e le destinazioni del Mediterraneo attraverso una programmazione che abbracci sia la stagione estiva sia quella invernale, contribuendo a rendere la crociera un’opportunità di scoperta durante dodici mesi. Portare una nave come MSC World Asia in queste acque significa investire in un prodotto di eccellenza, ma anche rafforzare il legame con i territori, i partner e le comunità locali. Vogliamo continuare a offrire ai nostri ospiti nuove ragioni per scegliere il Mediterraneo, accompagnandoli alla scoperta delle sue destinazioni più iconiche e delle sue tante bellezze, in ogni stagione. È una visione che guarda lontano e che conferma il nostro impegno a rendere il Mediterraneo sempre più protagonista del panorama crocieristico internazionale”, ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione Crociere del Gruppo MSC.

Una proposta gastronomica ricca di sapori autentici, spettacoli coinvolgenti, attrazioni per tutta la famiglia e soluzioni di soggiorno innovative: MSC World Asia offre ambienti originali e nuovi modi di vivere ogni momento della crociera. Coniugando le dimensioni, la varietà delle esperienze e l’atmosfera vivace che caratterizzano la World Class, la nave diventa una destinazione a sé, con un’identità inconfondibile.

A partire dal 6 dicembre 2026 l’itinerario di MSC World Asia accompagnerà gli ospiti alla scoperta di alcune delle destinazioni più apprezzate e iconiche del Mediterraneo, attraverso un viaggio che intreccia cultura, storia, arte e paesaggi suggestivi. Tra le tappe previste Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, porta d’accesso alla Capitale, Napoli (a partire dall’estate 2027), Messina e La Valletta, offrendo l’opportunità di esplorare città dal fascino unico e territori ricchi di tradizioni.

Un percorso pensato per valorizzare la varietà e la ricchezza del Mediterraneo, alternando grandi capitali culturali, vivaci città portuali e località affacciate su scenari naturali di straordinaria bellezza.

Con le sue crociere settimanali, MSC World Asia si propone così di trasformare ogni itinerario in un viaggio attraverso alcune delle mete più emblematiche del Mediterraneo, combinando il piacere della navigazione con la scoperta di destinazioni tra loro diverse, ma unite da un patrimonio culturale e paesaggistico di grande valore.

Tra le principali attrazioni e novità di MSC World Asia:

Il più grande spazio Venchi sul mare, con una scelta mai così ampia: con i suoi 300 metri quadrati, la nuova area Venchi sarà la più grande della flotta di MSC Crociere e la prima a bordo di una nave World Class. Cioccolateria, caffetteria e gelateria si riuniranno in un unico ambiente, dove gli ospiti potranno scegliere tra 20 gusti di gelato, 20 varietà di praline e 11 tipi di tavolette di cioccolato. Non mancherà Crunchy Waves, il gelato esclusivo di MSC Crociere ispirato al mare: un luogo ideale per una pausa golosa, dal caffè del mattino a un dolce momento di relax durante la giornata.

Il primo Eataly sul mare in Europa: dopo il successo del debutto su MSC World America, il celebre marchio della ristorazione italiana arriverà per la prima volta sulle rotte crocieristiche europee, a bordo di MSC World Asia. Gli ospiti potranno gustare autentici piatti italiani, assistere alla preparazione delle ricette dal vivo, vivere l’esperienza Chef’s Table, cenare sulla terrazza vista mare e scoprire una selezione di vini che celebra la ricchezza della tradizione enogastronomica italiana.

Lo scivolo a secco più lungo a bordo di una nave, The Spiral @ Tree of Life: lungo 81,3 metri e sviluppato su 12 ponti, The Spiral unirà il divertimento a un’architettura spettacolare. Ispirato ai celebri Gardens by the Bay di Singapore, offrirà agli ospiti un modo originale ed emozionante per esplorare la nave.

La più ampia scelta di suite MSC Yacht Club mai proposta dalla compagnia: MSC World Asia ospiterà 144 lussuose suite MSC Yacht Club suddivise in sette categorie, offrendo la più ampia scelta di tipologie di suite della flotta. Tra le novità spicca la Royal Duplex Suite, pensata per famiglie e gruppi che desiderano più spazio, riservatezza e i privilegi esclusivi di MSC Yacht Club.

Oltre 40 locali tra bar, ristoranti e caffetterie: a bordo di MSC World Asia gli ospiti troveranno un’ampia scelta di ambienti per ogni occasione, dal mattino alla sera. Tra le cinque nuove proposte spiccano il Clubhouse and Soda Bar, dove tutta la famiglia potrà creare bibite gassate personalizzate; The Terraces Bar & Lounge, per un aperitivo all’italiana con vista sul mare; e il Coral Cove Bar, dove sorseggiare un cocktail tropicale a bordo piscina. Torna inoltre l’apprezzato Masters of the Sea Pub, con un vero e proprio microbirrificio a bordo. Grazie alla collaborazione con Baladin, vi saranno prodotte tre birre esclusive utilizzando acqua di mare desalinizzata: Oceanic Pils, Oceanic India Pale Ale e Oceanic Asian Blanche.

Un nuovo spazio dedicato alla cucina di strada panasiatica, con tre diverse esperienze gastronomiche: questo nuovo ambiente riunirà i sapori del Sud-est asiatico e proporrà sia il servizio al tavolo sia specialità da gustare al volo, senza costi aggiuntivi. Gli ospiti potranno scegliere piatti ispirati alle tradizioni di oltre cinque destinazioni asiatiche, osservare gli chef al lavoro nella cucina a vista e assaggiare cocktail che richiamano i sapori dell’Asia.

The Harbour, ripensato per il divertimento delle famiglie di giorno e di sera: lo spazio all’aperto avrà un nuovo aspetto, con eleganti richiami all’Asia, e offrirà attrazioni come il Play Deck, il percorso avventura sospeso Adventure Trail su due livelli, un parco acquatico ampliato e The Harbour Bar & Bites, con spuntini inclusi nella crociera. Ci sarà anche Cliffhanger, la prima altalena sospesa sul mare in Europa, che porterà gli ospiti a 50 metri sopra l’acqua, regalando emozioni forti e una vista spettacolare.

Sei spettacoli a bordo, tra cui quattro nuove produzioni: il programma di intrattenimento si arricchirà di tre nuove produzioni al World Theatre e di un nuovo grande spettacolo di musica dal vivo nella Panorama Lounge.

Nuove aree piscina ispirate alle coste e ai mari dell’Asia: la Manila Bay Pool sarà il principale punto di ritrovo per il divertimento e il relax durante il giorno. La Coral Cove Pool, utilizzabile con qualsiasi condizione meteorologica grazie alla copertura apribile, ospiterà un’imponente installazione artistica a forma di goccia d’acqua, realizzata da Elisabetta Milan e ispirata alla bellezza delle barriere coralline delle Filippine.

MSC World Asia trascorrerà la prima stagione invernale e quella estiva nel Mediterraneo, prima di raggiungere i Caraibi per l’inverno 2027/2028, quando proporrà itinerari di 7 e 14 notti nei Caraibi meridionali.