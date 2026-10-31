Msc Euribia, manovra perfetta a La Goulette: il comandante Maresca racconta il lavoro di squadra sul ponte / Il video

Una manovra in spazi ristretti, un canale stretto e margini operativi che non lasciano spazio all’improvvisazione. È lo scenario raccontato da Lauro Maresca, comandante di MSC Euribia, in un post pubblicato su LinkedIn e accompagnato da un video che documenta le operazioni della nave da crociera nel porto di La Goulette, in Tunisia.

Un’occasione per spiegare cosa si nasconde dietro una manovra portuale di questo tipo e quanto contino preparazione ed esperienza. «È in situazioni come queste che la professionalità marittima viene davvero messa alla prova», scrive Maresca.

La conoscenza delle caratteristiche della nave, la pianificazione della manovra, la valutazione degli spazi disponibili e il controllo della velocità sono elementi fondamentali. Ma non bastano. Per il comandante, la differenza la fa soprattutto il lavoro di squadra sul ponte di comando: comunicazione chiara, coordinamento e piena integrazione del Bridge Team.

Ogni componente dell’equipaggio deve conoscere il proprio ruolo, anticipare le possibili criticità e partecipare al processo decisionale. Anche la tecnologia e gli strumenti di navigazione, pur offrendo un supporto prezioso, non possono sostituire esperienza, consapevolezza della situazione e capacità di lavorare insieme.

Il messaggio di Maresca è soprattutto un riconoscimento del valore del lavoro collettivo. «Il vero valore della nostra professione non sta nella capacità di un singolo di dimostrare quanto sia bravo, ma in quella di una squadra di portare a termine in sicurezza una manovra impegnativa».

Perché, soprattutto quando gli spazi diventano limitati, la competenza individuale fa la differenza, ma è il lavoro di squadra a rendere possibile la sicurezza.