Ventiquattresima unità della flotta, ventesima uscita dai bacini di Chantiers de l’Atlantique. Msc Crociere ha preso in consegna oggi World Asia, ultima evoluzione della piattaforma World Class, celebrando oltre venticinque anni di collaborazione con il cantiere francese. Ma la cerimonia sulla costa atlantica è stata anche l’occasione per un messaggio politico-industriale che guarda a Bruxelles.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc, ha ricordato i numeri di un’alleanza che pesa: in questo arco di tempo il gruppo ha investito direttamente circa 21 miliardi di euro nella costruzione navale a Saint-Nazaire. Un fiume di denaro che ha generato circa 100 milioni di ore di lavoro, sostiene migliaia di posti diretti e coinvolge oltre 500 fornitori francesi. Con circa il 70% del valore di ogni nave che passa attraverso la filiera, ha spiegato Vago, i benefici si estendono a tutta la Francia e all’intera Europa.

L’allarme sulla concorrenza dell’Oriente

Il passaggio più netto del discorso riguarda il futuro del settore. «L’Europa rimane il leader mondiale nella costruzione navale complessa, ma questa leadership non può essere data per scontata», ha avvertito Vago. Con l’intensificarsi della concorrenza proveniente dall’Oriente, serve un quadro industriale adeguato, che includa un efficace sostegno al credito all’esportazione. Il manager ha rivendicato il ruolo della Blue Economy, dal trasporto marittimo ai porti, dall’ingegneria navale all’energia offshore, come leva di autonomia strategica: riduce la dipendenza dal resto del mondo e garantisce che il continente conservi la capacità di progettare, costruire e innovare. Un tema portato anche alle Assises de la Mer di Montpellier, dove Vago era presente ieri. E a Saint-Nazaire, ha sottolineato, le competenze maturate con le navi da crociera stanno ora contribuendo anche alla futura portaerei francese.

Il sodalizio con Castaing

Un ringraziamento speciale è andato a Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique. «Insieme abbiamo sviluppato due prototipi straordinari», ha ricordato Vago, attribuendo alla sua leadership un ruolo «fondamentale per il successo che abbiamo raggiunto insieme». Per il numero uno delle crociere Msc, Castaing è anche «un caro amico». Il manager francese ha ricambiato parlando di «un percorso lungo e straordinario» condiviso dai due team e di una nave che «testimonia la solidità della strategia» portata avanti insieme.

Più del 60% degli spazi è nuovo

Sul fronte del prodotto, la nave ha un’identità ispirata alle culture, all’arte e ai paesaggi asiatici. Oltre il 60% degli spazi dedicati agli ospiti è nuovo o ripensato, per «la gamma di esperienze più ricca mai proposta». Nei sette distretti tematici debuttano un ristorante panasiatico che riunisce tre proposte in un unico spazio, un bar e un servizio gratuito di ristorazione da asporto, oltre all’Aqua Food Market con cinque punti di ristoro a bordo piscina. Per le famiglie arrivano The Clubhouse, versione rinnovata della Luna Park Arena e dell’area Harbour, e due nuove sale LEGO®. Ampliata la Msc Aurea Spa, mentre l’MSC Yacht Club si arricchisce della nuova Royal Duplex Suite.

Tra le navi più efficienti al mondo

Capitolo ambiente. L’indice di efficienza energetica in fase di progettazione (EEDI) è inferiore del 50% rispetto al valore di riferimento fissato dall’Organizzazione Marittima Internazionale per navi analoghe. Merito di scafo e propulsione ottimizzati, di un rivestimento che riduce l’attrito e di una turbina a vapore per il recupero del calore, che durante le prove in mare ha prodotto circa 1,5 MW, il 3% del fabbisogno energetico della nave. La propulsione è affidata a motori dual-fuel a GNL, tra cui un prototipo progettato per ridurre in modo significativo le perdite di metano, e predisposti per bio-GNL e GNL sintetico quando saranno disponibili. L’obiettivo resta le emissioni nette zero dalle operazioni marittime entro il 2050.

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Battesimo a Le Havre, poi Genova

Dopo la consegna, World Asia raggiungerà Le Havre, dove sarà battezzata il 28 novembre. Madrina è Alexa Aponte, moglie di Vago, che sostituisce Asya, impegnata in esami di studio importanti: per la famiglia Msc la madrina è sempre “una di casa”. Dal 6 dicembre la nave sarà posizionata nel Mediterraneo con home port a Genova e scali a Civitavecchia, Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia, con Napoli in aggiunta dalla primavera. Per l’inverno 2027/2028 è prevista la destinazione Caraibi meridionali.

Il cantiere, intanto, non si ferma: Msc World Atlantic entrerà in flotta il prossimo ottobre e inizierà la sua prima stagione negli Stati Uniti da Port Canaveral, mentre altre quattro navi World Class sono in ordine fino alla World Class 8, nel 2031. «Il nostro percorso comune è tutt’altro che concluso», ha concluso Castaing.