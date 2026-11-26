È stata consegnata il 25 novembre a Saint-Nazaire Msc World Asia, nuova ammiraglia di MSC Crociere e ventiquattresima unità della flotta. Costruita da Chantiers de l’Atlantique, che con lei raggiunge quota venti navi realizzate per la compagnia, è l’ultima evoluzione della piattaforma World Class. Dopo il battesimo a Le Havre, in programma il 28 novembre, dal 6 dicembre la nave sarà di casa nel Mediterraneo con partenze da Genova.

L’itinerario toccherà Civitavecchia, Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia, con Napoli che si aggiungerà dalla primavera. Per l’inverno 2027/2028 la nave sarà poi destinata ai Caraibi meridionali.

Più che una nave, un vero e proprio luogo da esplorare. Il design richiama con discrezione la cultura, l’arte e i paesaggi asiatici e si articola in sette distretti tematici, da Family Aventura alla Zen Area, fino all’MSC Yacht Club. Simbolo dell’identità di bordo è la scultura del drago, in acciaio inossidabile bianco perlato, con quasi 700 specchi e oltre 3.000 punti luce LED: di notte prende vita lungo la Outdoor World Promenade.

A tavola il giro del mondo è garantito. Debutta il Pan-Asian Street Food, che riunisce le tradizioni di almeno cinque destinazioni asiatiche con cucina a vista, bar e spuntini gratuiti da asporto. Restano protagonisti Eataly, rinnovato, la steakhouse Butcher’s Cut e il Kaito Sushi Bar & Teppanyaki, mentre a bordo piscina l’Aqua Food Market offre cinque punti di ristoro.

Non mancano le emozioni per le famiglie. The Spiral @ Tree of Life, 81,3 metri su 12 ponti, è lo scivolo asciutto più lungo in mare, mentre il Cliffhanger lascia dondolare nel vuoto a 50 metri sopra il mare. Novità anche The Clubhouse dallo stile rétro e due sale LEGO®, una ispirata all’Asia e una alla Formula 1®.

La sera è tempo di spettacolo: il World Theatre da 1.153 posti ospita La NoTte, Sensoria, Ritmo Divino e Hall of Fame, a cui si affiancano Queen Symphonic e Sunset Symphonic. Per il relax c’è la MSC Aurea Spa di 1.260 m², tra le più grandi in mare, mentre la palestra Powered by Technogym® si estende su 748 m².

Chi cerca esclusività trova l’MSC Yacht Club, la «nave nella nave» con 144 suite, aree riservate di oltre 9.900 m² e la nuova Royal Duplex Suite di 53 m², pensata anche per famiglie e gruppi fino a sei persone.

Sul fronte ambientale, World Asia è tra le navi da crociera più efficienti al mondo: il suo indice EEDI è inferiore del 50% rispetto al valore di riferimento dell’Organizzazione Marittima Internazionale. A bordo ci sono motori dual-fuel a GNL, un rivestimento che riduce l’attrito dello scafo e un sistema di recupero del calore a turbina a vapore che in mare ha prodotto circa 1,5 MW, il 3% del fabbisogno energetico. Un percorso che sostiene l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050.

Con la consegna di World Asia, MSC Crociere conferma gli investimenti nella cantieristica europea: dopo di lei arriverà MSC World Atlantic il prossimo ottobre, e altre quattro navi World Class sono già in ordine fino al 2031.