La compagnia di crociere spagnola Corazul, appena sbarcata sul mercato brasiliano, è già in difficoltà. La nave Buenavista, ex Oriana di P&O e poi Piano Land in Cina per sette anni, è stata arrestata nel porto di Santos per ordine del Tribunale di San Paolo.

Il giudice Frederico dos Santos Messias ha disposto il sequestro cautelare accogliendo il ricorso del tour operator brasiliano R11 Travel. La società locale, che aveva un accordo esclusivo di distribuzione, reclama più di 1,1 milioni di dollari tra commissioni e spese, mentre ammette di detenere circa 925 mila dollari già versati dai passeggeri. Per liberare la nave Corazul dovrà depositare una garanzia di circa 300 mila dollari (secondo fonti brasiliane intorno a 1,78 milioni di reais) più le spese processuali.

La Buenavista, di 69 mila tonnellate e capacità di circa 2.000 passeggeri, era arrivata a Santos a fine ottobre dopo un lungo viaggio da Hong Kong. Subito erano emerse criticità: scafo arrugginito, due piscine chiuse, casinò non operativo, problemi idraulici e carenza di personale. Dopo due mini-crociere di prova, la compagnia aveva sospeso le partenze per interventi di ristrutturazione, promettendo rimborsi ai clienti.

Oltre al sequestro giudiziario, le autorità brasiliane hanno contestato diverse carenze: violazioni delle regole di lavoro dell’equipaggio, condizioni di lavoro e mancanza di materiale di primo soccorso. Corazul ha annunciato di aver presentato ricorso e di voler riprendere le crociere dal 30 novembre, dopo ulteriori lavori per riportare la nave agli standard occidentali. L’obiettivo resta operare dal Brasile almeno fino ad aprile, con possibile prolungamento se il mercato risponderà.