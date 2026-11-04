Nave residenziale sequestrata, l’Odyssey lascia la Cambogia e punta su Singapore

L’Odyssey lascia la Cambogia dopo il sequestro da parte dei creditori. La nave residenziale di Villa Vie Residences, che avrebbe dovuto trasformare una crociera intorno al mondo in una casa permanente per i suoi passeggeri, è salpata dal porto di Sihanoukville intorno alla mezzanotte del 4 novembre, con Singapore come destinazione. Qui dovrebbe restare in disarmo, mentre si valuta il futuro dell’unità, compresa l’eventualità di una vendita all’asta.

La partenza arriva a una settimana dallo sbarco forzato dei circa duecento residenti, avvenuto il 27 ottobre con poche ore di preavviso. Alcuni vivevano a bordo da oltre due anni. Molti hanno dovuto lasciare sulla nave vestiti, bagagli ed effetti personali. Sono ancora in Cambogia, ospitati in albergo con l’assistenza delle autorità locali. Un gruppo di ex passeggeri aveva anche preso in considerazione l’acquisto dell’unità, ma l’operazione è stata giudicata difficilmente praticabile.

A provocare il sequestro sarebbero stati due istituti finanziari, tra i principali creditori del progetto, intenzionati a recuperare le somme concesse alla società. Villa Vie aveva già attribuito le difficoltà all’aumento dei costi del carburante e alle vendite inferiori alle necessità economiche dell’iniziativa. L’Odyssey dispone di quasi mille posti, ma navigava con poco più di duecento residenti. Un dato lontano dalla situazione commerciale descritta in precedenza dalla compagnia, che aveva parlato di oltre l’85% delle residenze vendute.

Il fondatore e presidente esecutivo di Villa Vie, Mike Petterson, ha lasciato aperta la strada a un possibile rifinanziamento. La società, ha spiegato, sta cercando una soluzione per riprendere le attività, ma al momento non ci sono certezze sui tempi e sulle possibilità di riuscita.

La nave è l’ex Braemar della compagnia Fred. Olsen. Costruita nel 1993 e allungata nel 2008, era stata acquistata e trasformata per ospitare persone intenzionate a vivere stabilmente in mare, seguendo itinerari intorno al mondo. Il progetto era partito nell’ottobre 2024, con un ritardo rispetto ai programmi iniziali.

Per i residenti, che avevano scelto di trasferire sulla nave una parte importante della propria vita, la vicenda si è conclusa con uno sbarco improvviso. Per Villa Vie resta da affrontare il destino della nave e dei debiti accumulati. L’Odyssey prosegue intanto verso Singapore, lontano dai passeggeri per i quali era stata allestita.