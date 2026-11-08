Navi da crociera più leggere con il legno: Aida studia il progetto che riduce il peso del 30%

Il centro aerospaziale tedesco Dlr propone di sostituire parte dell'acciaio con componenti in legno, a partire da balconi e rivestimenti. Prima dei test a bordo bisognerà superare le verifiche antincendio.

Ultimo aggiornamento 8 novembre 2026 - 15:15

Il legno potrebbe tornare nella costruzione delle navi, questa volta per ridurre il peso delle grandi unità da crociera e abbattere consumi ed emissioni. A studiarne l’impiego è il Centro aerospaziale tedesco (Dlr), che ha sviluppato un progetto per sostituire alcuni componenti in acciaio con strutture lignee. La prima applicazione potrebbe arrivare sulle navi di Aida Cruises.

Il progetto si chiama WoodShip e ha vinto la categoria sostenibilità dell’Aida Innovation Hub, il concorso organizzato dalla compagnia a Rostock. L’obiettivo non è costruire navi interamente in legno, ma utilizzare questo materiale in alcune parti delle sovrastrutture, a cominciare dai divisori esterni, dai rivestimenti e dagli elementi dei balconi.

Secondo i ricercatori tedeschi, l’esperienza maturata nel settore ferroviario indica la possibilità di ottenere una riduzione del peso nell’ordine del 30% per i componenti interessati. Un vantaggio particolarmente rilevante sui ponti superiori, dove alleggerire le strutture può contribuire a diminuire il consumo di carburante.

Dai treni alle navi da crociera

A guidare la ricerca è Elmar Beeh, responsabile delle applicazioni di materiali e processi per veicoli stradali e ferroviari dell’Istituto Dlr di Stoccarda.

Nel 2024 il centro ha creato una struttura specializzata nell’utilizzo del legno nei veicoli, studiandone l’impiego anche per elementi portanti.

I risultati ottenuti nel settore ferroviario hanno spinto i ricercatori a valutare le possibili applicazioni nella cantieristica navale.

La differenza di peso rispetto all’acciaio è considerevole. Il faggio ha una densità di circa 700 chilogrammi per metro cubo, mentre alcune essenze più leggere si collocano tra 250 e 400 chilogrammi. L’acciaio arriva a circa 7.800 chilogrammi.

Per le prime sperimentazioni sono stati individuati componenti esterni sottoposti a sollecitazioni strutturali relativamente contenute e più facilmente sostituibili in caso di danneggiamento.

Il problema della sicurezza antincendio

Il principale ostacolo riguarda la resistenza al fuoco. Le normative marittime impongono requisiti particolarmente severi per i materiali utilizzati a bordo delle navi passeggeri.

Il Dlr ha già sviluppato componenti in legno conformi agli standard antincendio ferroviari europei Din/En 45545, utilizzando compensato di faggio impregnato e rivestimenti metallici o plastici.

Questi risultati, però, non sono sufficienti per autorizzarne automaticamente l’impiego sulle navi. Serviranno prove specifiche sui singoli componenti, nuove procedure di certificazione e l’approvazione delle società di classificazione.

All’inizio del 2027 è prevista l’apertura di un laboratorio dedicato alle prove antincendio, dove i materiali potranno essere sottoposti a test in condizioni realistiche.

Aida valuta i primi test a bordo

Aida Cruises non ha ancora deciso di installare componenti in legno sulle proprie navi. La compagnia ha però aperto alla possibilità di sviluppare uno studio di fattibilità insieme ai ricercatori o di avviare un progetto pilota su una delle unità della flotta.

Il prossimo passaggio sarà individuare i componenti da sperimentare e definire le condizioni tecniche ed economiche necessarie per procedere.

Beeh punta a portare WoodShip fuori dai laboratori entro cinque anni, arrivando alla produzione in serie dei primi elementi e raccogliendo dati sul loro comportamento durante l’esercizio delle navi.

Se la sperimentazione darà risultati positivi, la tecnologia potrà essere adattata anche ad altre tipologie di unità.

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