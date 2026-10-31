Norwegian Cruise Line, gli analisti vedono i primi segnali di ripresa ma il debito resta un problema

primi segnali di recupero ci sono, ma la strada per Norwegian Cruise Line Holdings resta lunga. È questa la lettura che emerge dai giudizi di Jefferies, Susquehanna e Bnp Paribas dopo i risultati del terzo trimestre e la presentazione delle prospettive per il 2027. Tutte e tre le case d’investimento riconoscono che il percorso di risanamento sta cominciando a produrre risultati, ma mantengono una raccomandazione neutrale sul titolo.

Jefferies, attraverso l’analista David Katz, conferma il giudizio Hold e un prezzo obiettivo di 17 dollari. Il titolo della sua analisi è significativo: «The First Steps in a Long Journey», i primi passi di un lungo viaggio. Susquehanna, con Christopher Stathoulopoulos, mantiene la raccomandazione Neutral e un target price di 16 dollari. Stessa posizione per Bnp Paribas: Xian Siew conserva il giudizio Neutral e l’obiettivo di 15 dollari, pur ritenendo che i risultati siano solidi e possano sostenere le quotazioni.

I numeri del trimestre hanno superato le attese. L’utile per azione adjusted è stato di 1,12 dollari, contro una guidance aziendale di 0,90 dollari e un consenso degli analisti di 0,93. Anche la performance dei ricavi ha contribuito al risultato. Bnp Paribas sottolinea in particolare la tenuta dei rendimenti: i net yield, a cambi costanti, sono scesi del 6,7%, una contrazione inferiore sia all’8,9% indicato dalla società sia al -8,3% atteso dal mercato.

Susquehanna evidenzia un tasso di occupazione del 106,5%, rispetto a una previsione di circa il 104%, e una crescita del 13% dei ricavi a bordo, sostenuta dalla domanda delle prenotazioni effettuate a ridosso della partenza.

Le cautele degli analisti si concentrano soprattutto sul 2027. Sia Jefferies sia Susquehanna hanno rivisto al ribasso le stime sull’utile per azione. La prima passa da 1,47 a 1,33 dollari, principalmente per effetto di maggiori oneri finanziari. La seconda scende da 1,40 a 1,35 dollari, considerando una crescita della capacità più contenuta e costi unitari e del carburante più elevati.

Per Bnp Paribas il tema degli interessi è particolarmente rilevante: il consenso incorpora già un aumento degli oneri finanziari dagli attuali 695 milioni di dollari a una forchetta compresa tra 860 e 880 milioni nel 2027.

Jefferies richiama inoltre l’attenzione sulla limitata copertura dal rischio carburante: solo il 42% circa del fabbisogno del 2027 risulta coperto. La leva finanziaria, secondo le stime della banca, dovrebbe restare superiore a sei volte fino alla fine del prossimo anno. È questo uno dei principali elementi che frenano una valutazione più positiva del titolo.

Susquehanna riconosce invece progressi nelle iniziative commerciali e di marketing, che dovrebbero sostenere la crescita dei rendimenti dalla seconda metà del 2027. L’attenzione degli analisti si sposta ora anche sulle promozioni del Black Friday e del Cyber Monday, considerate un indicatore importante in vista della tradizionale stagione delle prenotazioni, la cosiddetta wave season.

Il giudizio del mercato resta dunque sospeso tra i miglioramenti operativi e il peso della struttura finanziaria. Norwegian ha battuto le attese nel trimestre, ma per convincere gli investitori dovrà dimostrare di poter trasformare il recupero dei ricavi in una riduzione più strutturale dell’indebitamento e degli oneri che ne derivano.