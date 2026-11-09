Pianista di una nave Royal Caribbean salvato in mare dopo nove ore nell’Oceano Pacifico / Il video

Un pianista di una nave da crociera è stato ritrovato in mare a circa 32 chilometri dalla costa californiana, dopo essere caduto fuoribordo. Secondo quanto riportato dal media statunitense Cbs, l’uomo è stato individuato venerdì da Sean Norton e Grant Garret al ritorno da una battuta di pesca al marlin nei pressi dell’isola di Catalina. Non è ancora stato identificato, ma ha dichiarato di avere 37 anni e di essere un musicista della nave da crociera Ovation of the Seas della Royal Caribbean, in rotta da Long Beach a Ensenada, in Messico.

“L’unica cosa che mi ha detto è stata: ‘Grazie. Pensavo di morire'”, ha raccontato Sean Norton a Cbs. L’uomo, secondo la Guardia Costiera statunitense, è rimasto a galleggiare nell’Oceano Pacifico per più di nove ore, ma dovrebbe sopravvivere. A spiegare il fatto che abbia resistito così tante ore in mare per uno dei soccorritori è il clima eccezionalmente caldo di quest’anno. “Ci troviamo in un anno caratterizzato da un eccezionale fenomeno ‘super El Niño’. Quest’uomo è rimasto in acqua probabilmente per 10 ore, ma la temperatura dell’acqua era di circa 24 gradi (76 gradi Fahrenheit)”, ha dichiarato Norton. “In un’annata diversa, non ce l’avrebbe mai fatta”. Royal Caribbean ha affermato di stare “fornendo supporto e assistenza al nostro membro dell’equipaggio in questo momento difficile. Nel rispetto della privacy del nostro dipendente, non rilasceremo ulteriori dettagli”.

Dopo averlo tirato fuori dall’acqua e averlo sistemato a bordo del peschereccio, i due pescatori hanno lanciato una richiesta di soccorso marittimo. Un gruppo di bagnini di Newport Beach è intervenuto per prestare aiuto e lo hanno accompagnato in ospedale. Le dinamiche della caduta in mare non sono ancora chiare e la Guardia Costiera statunitense sta indagando in queste ore sull’accaduto.