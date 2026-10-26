Prima nave da crociera a Termoli, banco di prova con 200 passeggeri

La Belle de l'Adriatique, lunga 110 metri, ha ormeggiato alla banchina vicina ai cantieri navali

Il porto di Termoli

Ultimo aggiornamento 26 ottobre 2026 - 15:11

Primo attracco di una nave da crociera nel porto di Termoli, in provincia di Campobasso. La Belle de l’Adriatique, lunga 110 metri, con circa 200 passeggeri, ha ormeggiato oggi intorno alle 14.30 alla banchina vicina ai cantieri navali.

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Lo scalo rappresenta un primo banco di prova per l’accoglienza di piccole unità da crociera nel porto molisano e per il suo inserimento negli itinerari turistici dell’Adriatico. La nave, battente bandiera belga e operata dalla compagnia francese CroisiEurope, è arrivata da Ortona nell’ambito di una crociera in Adriatico. I passeggeri sono scesi a terra, accolti da un gruppo folkloristico, da una degustazione di prodotti tipici e dal vicesindaco e assessore al Turismo di Termoli, Michele Barile.

L’approdo rientra nel progetto di Ama, Adriatic Maritime Alliance, società di servizi marittimi con sede a Termoli impegnata a intercettare il segmento delle crociere di piccole dimensioni, con scali nella città molisana e alle isole Tremiti. L’accoglienza è stata organizzata dall’assessorato comunale al Turismo con la collaborazione di Ama, Pro Loco, À Schaffette e Casa del Parmigiano. La tappa, inizialmente prevista per ieri e rinviata per le condizioni meteorologiche, precede il trasferimento della nave a Brindisi.

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