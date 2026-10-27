Prima volta a Napoli per “Msc Euribia”

Napoli – È approdata oggi per la prima volta a Napoli la “Msc Euribia”, nave di Msc Crociere entrata in servizio nel 2023 che ha fatto il suo primo ingresso nel Mar Mediterraneo a metà ottobre dopo la stagione trascorsa in Nord Europa. Tra le navi più recenti e tecnologicamente avanzate della flotta, l’ “Euribia” partirà ogni martedì dal porto di Napoli per tutto l’inverno per salpare alla volta di Palermo, Tunisi, Barcellona, Marsiglia e Genova.

Un itinerario con destinazioni che si possono apprezzare e visitare anche al di fuori della stagione estiva. In occasione di questo primo approdo partenopeo, il comandante della nave, Lauro Maresca, ha accolto le autorità e istituzioni cittadine e i rappresentanti del settore marittimo del territorio per il tradizionale scambio dei crest. “L’arrivo nel porto di Napoli di “Msc Euribia”, una delle più belle navi della flotta Msc, conferma la centralità di questo territorio nelle strategie della compagnia porta a pieno regime la nuova stagione estiva della compagnia nel capoluogo partenopeo – sottolinea Leonardo Massa, Vice President Sud Europa di Msc Crociere durante la cerimonia a bordo -. Con questa nave, che partirà da Napoli ogni martedì fino al 6 aprile, intendiamo arricchire ulteriormente l’offerta per chi intende partire in vacanza da Napoli nella stagione invernale, un trend ormai consolidato negli ultimi anni anche grazie a inverni sempre più miti che consentono di apprezzare appieno le destinazioni visitate”.

La “Msc Euribia” combina un progetto distintivo con un’ampia scelta di ristoranti, intrattenimento e attività per il tempo libero pensate per ospiti di tutte le età. Al centro della nave si trova la Galleria Euribia, una promenade interna sormontata da uno spettacolare soffitto a Led e circondata da ristoranti internazionali e specializzati, negozi e spazi dedicati all’intrattenimento. Le famiglie possono usufruire di aree dedicate a bambini e ragazzi, piscine e uno dei più grandi parchi acquatici della flotta Msc Crociere, mentre gli ospiti alla ricerca di maggiore riservatezza ed esclusività possono scegliere l’Msc Yacht Club, l’area premium che permette di godere allo stesso tempo di un servizio personalizzato con un maggiordomo a disposizione 24 ore su 24 e di tutti i numerosi servizi di intrattenimento disponibili sulle navi di ultima generazione. Nel frattempo Msc Crociere sta già pensando al 2027, con l’arrivo della “Msc World Asia”, la nuova ammiraglia che è arrivata alle fasi finali della costruzione e che dal prossimo aprile sarà impegnata in crociere settimanali estive in partenza da Napoli alla volta di Messina, Malta, Barcellona, Marsiglia e Genova.

La “Msc Euribia”

Si tratta di una delle navi più avanzate della flotta di Msc Crociere ed è alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl). Rispetto ai combustibili marini convenzionali, il Gnl può ridurre le emissioni di gas a effetto serra e garantire significativi benefici per la qualità dell’aria a livello locale, grazie alla riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato. Nel 2023, la “Msc Euribia” ha completato il suo viaggio inaugurale da Saint-Nazaire a Copenaghen utilizzando oltre 400 tonnellate di bioGnl.

Durante questa traversata, la nave ha raggiunto emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero, dimostrando che le tecnologie navali necessarie per conseguire l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 sono già disponibili. L’unità è dotata di una serie di tecnologie progettate per favorire operazioni a minore impatto emissivo, tra cui il sistema di collegamento alla rete elettrica da terra (shore power), avanzati sistemi di trattamento delle acque reflue, sistemi integrati di gestione dei rifiuti e tecnologie per l’efficienza energetica che contribuiscono a ottimizzare il consumo di carburante e a ridurre le emissioni.