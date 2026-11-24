Monfalcone – Si è chiusa la stagione crocieristica di Trieste con una bella doppietta: “Costa Deliziosa” e “Ambience”. Se la prima nave è molto popolare nel nostro Paese, la seconda è quasi sconosciuta; ma in realtà non è altro che la nave più vecchia ancora in esercizio realizzata da Fincantieri. Infatti venne consegnata come “Regal Princess” nel lontano 1991 dallo stabilimento di Monfalcone.

Siamo stati a bordo di questa vecchia regina dei mari per scoprire com’era una nave di quell’epoca: ma prima bisogna fare un passo indietro di oltre 40 anni per ricordare la genesi di questo progetto. La Sitmar Cruises aveva ordinato a Fincantieri alla fine del 1985 le prime due nuove navi da crociera della nuova generazione. Nel 1988, la compagnia italo-monegasca venne acquisita dalla britannica P&O, che ne decise il trasferimento di tutta la flotta alla controllata Princess Cruises, incluse le nuove commesse in Italia.

Prima mossa della P&O fu la scelta (con Fincantieri) di rivisitare il progetto originale, affidando al celebre architetto Renzo Piano la rimodulazione della linea esterna. Quest’ultimo si ispirò alla silhouette del delfino per modificare il progetto della nave ideato dall’ingegner Gianfranco Bertaglia. Le due navi presero il nome di “Crown Princess” e “Regal Princess”. Furono consegnate rispettivamente il 29 giugno 1990 e il 22 luglio 1991.

Purtroppo la prima è stata demolita nel 2020, quando operava sul mercato indiano con il nome di “Karnika”, a seguito dello scoppio della pandemia. La seconda ha cambiato marchio e nome tre volte: a partire dal suo battesimo a New York da parte dell’ex premier inglese Margaret Thatcher, ebbe una lunga carriera nella Princess Cruises fino al 2007. Poi passò alla P&O Cruises Australia con il nome di “Pacific Dawn”.

Infine con lo scoppio del Covid diventò la “Satoshi”, con l’obbiettivo di farla diventare una nave residenziale ancorata al largo di Panama. Il progetto naufragò e venne rilevata nel 2021 dalla compagnia inglese Ambassador Cruise Line. Quest’ultima, nata quell’anno sulle ceneri del gruppo Cmv, oggi opera con navi di seconda mano principalmente sul mercato britannico. Il successo del prodotto le ha permesso di espandersi sul mercato francese e presto sarà la volta di quello tedesco.

Oggi conta una flotta di tre navi, che diventeranno quattro nel 2028. Però adesso è ora di scoprire nel dettaglio la “Ambience”. La nave ha 70.285 tonnellate di stazza lorda per 245 metri di lunghezza fuori tutto, e circa 1.500 passeggeri e 600 persone di equipaggio. I suoi interni sono stati quasi totalmente ricostruiti nel corso degli anni rispetto all’allestimento originale della Princess Cruises.

La distribuzione degli spazi rimane la stessa, ma gli interni così rinnovati rendono questa nave ancora attuale e non demodé, come altre unità della sua generazione sopravvissute fino ad oggi. Quello che stupisce a bordo sono gli ampi spazi a disposizione degli ospiti, e l’altezza dei soffitti del ponte 7, quello dove sono distribuiti il maggior numero di saloni: sulle navi attuali questa abbondanza è assai difficile da trovare.

I punti più pittoreschi a bordo sono il salone panoramico, ospitato sotto l’originale cupola in alluminio voluta da Piano: al suo interno troviamo la discoteca, dove un tempo c’era un grande casinò. L’atrio disposto su tre ponti è un altro degli ambienti di grande impatto, con la scala modellata sulle proporzioni dello scalone monumentale di prima classe dello storico transatlantico “Rex”. Mentre i luoghi più frequentati a bordo sono il ristorante principale aperto su due turni alla sera e il buffet, dove è possibile provare i gustosi fish & cips tipici della tradizione britannica, mentre a bordo il tempo scorre lento, all’insegna del relax.