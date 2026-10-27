Royal Caribbean alza le stime 2026, ricavi a 5,6 miliardi nel trimestre

Royal Caribbean alza le previsioni per il 2026 dopo un terzo trimestre migliore delle attese. Il gruppo crocieristico statunitense ha registrato ricavi per 5,6 miliardi di dollari, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2025, e ora prevede un utile rettificato per azione compreso tra 17,85 e 17,95 dollari. La revisione incorpora i risultati superiori alle aspettative, in parte compensati dal rincaro del carburante e dalle oscillazioni dei cambi.

Tra luglio e settembre l’utile netto è salito a 1,7 miliardi di dollari, contro 1,6 miliardi un anno prima. L’utile rettificato ha raggiunto 1,8 miliardi, pari a 6,57 dollari per azione, mentre l’Ebitda rettificato si è attestato a 2,5 miliardi. A bordo sono saliti 2,7 milioni di ospiti, il 9% in più su base annua, con un tasso di riempimento delle navi del 112%.

La domanda resta il principale motore della crescita. Il gruppo segnala un’accelerazione delle prenotazioni dalla precedente comunicazione dei risultati, con volumi in aumento a doppia cifra e le crociere del 2027 in crescita a un ritmo ancora più sostenuto. Le prenotazioni per il prossimo anno procedono sopra i livelli storici e a tariffe più elevate. Nel terzo trimestre hanno contribuito soprattutto le richieste ravvicinate alla partenza per itinerari in Europa e nei Caraibi.

Per l’intero 2026 Royal Caribbean stima ricavi in crescita del 9% e rendimenti netti per giornata-passeggero in aumento di circa il 2,7% a cambi correnti. Il quarto trimestre dovrebbe mantenere un andamento positivo, con ricavi attesi in crescita del 9% e un utile rettificato per azione compreso tra 3,48 e 3,58 dollari.

Sul fronte dei costi, il carburante rimane una variabile da monitorare. La società ha incluso nelle previsioni del quarto trimestre una spesa di 379 milioni di dollari, sulla base dei prezzi correnti, con il 58% dei consumi coperto da contratti di copertura. Per l’intero anno la spesa prevista è di 1,345 miliardi. Il gruppo ha comunque beneficiato nel trimestre di costi inferiori alle attese, in parte per effetto dello slittamento di alcune spese al quarto trimestre.

Parallelamente, Royal Caribbean amplia la propria offerta oltre il mare. A settembre ha annunciato un accordo per acquisire una partecipazione del 50% in Sandals e Beaches Resorts, marchi specializzati nei resort all-inclusive nei Caraibi. Il portafoglio comprende 18 strutture già operative e altre tre in fase di sviluppo. Il perfezionamento dell’operazione è atteso all’inizio del 2027, subordinatamente alle autorizzazioni e alle altre condizioni previste.

L’obiettivo è intercettare una quota maggiore della spesa turistica combinando crociere e soggiorni a terra. Secondo il gruppo, circa il 30% dei suoi ospiti sceglie anche vacanze all-inclusive, mentre una quota analoga dei clienti Sandals e Beaches viaggia in crociera. La partecipazione dovrebbe contribuire positivamente agli utili fin dal primo periodo successivo al completamento, con l’impatto effettivo sul 2027 legato alla data di chiusura dell’operazione.

Royal Caribbean chiude così il trimestre con una domanda robusta, margini sostenuti e nuove opportunità di diversificazione. Il gruppo prevede inoltre investimenti per circa 4,6 miliardi di dollari nel 2026, destinati soprattutto alle nuove navi e alle iniziative turistiche a terra.