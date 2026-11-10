Royal Caribbean, i Wilhelmsen incassano 335 milioni di dollari dalla vendita di azioni

La holding norvegese Awilhelmsen prepara una seconda cessione da 500mila titoli in meno di una settimana. La partecipazione residua nel colosso delle crociere vale oltre 5 miliardi di dollari.

La Harmony of the Seas

Ultimo aggiornamento 10 novembre 2026 - 12:18

La famiglia Wilhelmsen continua a ridurre la propria partecipazione in Royal Caribbean Group. Awilhelmsen, la holding norvegese che custodisce gli investimenti degli eredi di uno dei fondatori del colosso americano delle crociere, ha avviato una nuova operazione di vendita di 500mila azioni, per un controvalore stimato di 168 milioni di dollari. Lo svela Tradewinds.

L’operazione, comunicata lunedì alla Securities and Exchange Commission (Sec), arriva a pochi giorni da un’altra cessione dello stesso quantitativo di titoli, completata mercoledì scorso per 167 milioni di dollari.

Se anche la seconda vendita dovesse andare a buon fine, la famiglia norvegese incasserebbe complessivamente 335 milioni di dollari in meno di una settimana. A gestire entrambe le operazioni è Oppenheimer, incaricata come intermediario finanziario.

Una partecipazione che risale al 1969

Il legame tra la famiglia Wilhelmsen e Royal Caribbean risale alla nascita della compagnia, fondata nel 1969 dall’armatore norvegese Anders Wilhelmsen insieme ai connazionali Sigurd Skaugen e Gotaas Larsen e all’imprenditore americano Ed Stephan.

Awilhelmsen, società di investimento con sede a Oslo, affonda invece le proprie radici nel 1939, quando Anders Wilhelmsen avviò il gruppo armatoriale che avrebbe successivamente diversificato le proprie attività.

Da allora la famiglia ha progressivamente ridotto la propria esposizione nel capitale di Royal Caribbean, mantenendo comunque una posizione tra i principali azionisti.

Secondo la comunicazione depositata alla Sec lo scorso maggio, Awilhelmsen possedeva 16,4 milioni di azioni, equivalenti al 6,1% del capitale del gruppo crocieristico.

Una quota residua da oltre 5 miliardi

Con il completamento della seconda operazione, la partecipazione della holding scenderebbe a 15,4 milioni di azioni, per un valore di mercato stimato in 5,19 miliardi di dollari, sulla base della quotazione di chiusura di lunedì.

Il valore dell’investimento riflette anche la crescita di Royal Caribbean a Wall Street. Dal debutto alla Borsa di New York nel 1993, il titolo ha registrato un incremento del 3.566%, secondo i dati di Google Finance.

Awilhelmsen è controllata da Bent Christian Wilhelmsen, Arne Alexander Wilhelmsen e Paweco Trusts.

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