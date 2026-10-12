Salvata dopo 20 ore in mare: passeggera cade dalla nave da crociera, la individua una portacontainer Msc / Il video

La donna, 44 anni, era a bordo della Odyssey of the Seas di Royal Caribbean. Decisiva la segnalazione della Msc Rossella III, diretta al porto di Gioia Tauro

Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2026 - 17:18

Una donna di 44 anni è stata recuperata viva dopo aver trascorso fino a 20 ore in mare nel Mar Ionio. A individuarla è stata una portacontainer del gruppo Msc, la Rossella III, che ha notato il segnale luminoso di un salvagente e ha immediatamente avvisato la Guardia costiera greca.

La donna, originaria di El Salvador, era a bordo della nave da crociera Odyssey of the Seas di Royal Caribbean. L’unità era partita da Mykonos ed era diretta a Napoli quando, secondo le prime ricostruzioni, la passeggera sarebbe finita in mare intorno alle 6 del mattino di venerdì 9 ottobre. La nave si trovava a circa 72 miglia nautiche a sud-ovest di Zante.

Le circostanze dell’accaduto non sono ancora state chiarite. Secondo le informazioni diffuse, la donna aveva con sé un salvagente dotato di luce lampeggiante. L’allarme è stato comunicato ai passeggeri della nave nelle prime ore di sabato 10 ottobre.  La Odyssey of the Seas ha iniziato a perlustrare la zona. La Guardia costiera ellenica ha inviato due motovedette e un elicottero, con il supporto di un aereo dell’aeronautica militare. Sono state inoltre allertate le imbarcazioni in navigazione nell’area. La svolta è arrivata grazie alla Msc Rossella III, portacontainer da 2.700 teu che stava navigando dal Pireo verso Gioia Tauro. L’equipaggio ha individuato il segnale luminoso in mare e ha segnalato l’avvistamento alle autorità. La donna è stata trovata cosciente, con una lieve ipotermia.

 

 

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