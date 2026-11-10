Sequestrata a Singapore la crociera anti-Trump: passeggeri a terra e nave in mano ai creditori

La Villa Vie Odyssey, diventata famosa per aver offerto agli americani una fuga dalla presidenza Trump, è stata fermata su ordine del tribunale. Oltre 200 passeggeri erano già stati sbarcati in Cambogia.

Emanuele Giudice, comandante della Villa Vie Odyssey

Ultimo aggiornamento 10 novembre 2026 - 12:28

La crociera anti-Trump è finita sotto sequestro a Singapore. La Villa Vie Odyssey, nave residenziale diventata famosa per aver proposto agli americani lunghi soggiorni in mare, anche come alternativa alla permanenza negli Stati Uniti durante la presidenza di Donald Trump, è stata fermata dalle autorità dopo il suo arrivo nel porto asiatico.

La vicenda arriva a pochi giorni dall’interruzione delle operazioni della compagnia americana Villa Vie Residences, che aveva lasciato a terra oltre 200 passeggeri nel porto cambogiano di Sihanoukville.

A confermare il provvedimento è stata la Maritime and Port Authority di Singapore. «La nave è stata posta sotto sequestro in esecuzione di un ordine del tribunale», ha comunicato l’autorità marittima, precisando che a bordo non ci sono passeggeri e che l’equipaggio si trova in buone condizioni.

La gestione e l’assistenza ai marittimi sono ora affidate ai creditori della società. Le autorità non hanno chiarito le ragioni specifiche del provvedimento giudiziario.

Il caro carburante e lo sbarco forzato in Cambogia

La compagnia Villa Vie Residences, con sede in Florida, aveva sospeso le operazioni della nave dopo aver dichiarato che l’aumento dei prezzi del carburante, provocato dalla guerra in Iran, aveva reso economicamente insostenibile la prosecuzione del viaggio.

La decisione aveva costretto oltre 200 residenti a lasciare la nave in Cambogia, interrompendo un’esperienza per la quale molti avevano già versato decine di migliaia di dollari.

Il fondatore e presidente esecutivo della società, Mikael Petterson, ha successivamente dichiarato alla Cbs News che la gestione della Villa Vie Odyssey è passata ai creditori.

Il progetto della crociera per sfuggire a Trump

La Villa Vie Odyssey aveva attirato l’attenzione internazionale con un programma di navigazione pluriennale che permetteva di acquistare o affittare una cabina e trasformarla in una residenza sul mare.

La compagnia aveva anche promosso un’offerta rivolta agli americani intenzionati a trascorrere all’estero i quattro anni della presidenza Trump, proponendo una sorta di esilio volontario a bordo della nave.

Il progetto prevedeva soggiorni di lunga durata, con la possibilità per alcuni clienti di stabilire a bordo la propria residenza permanente.

Molti passeggeri avevano investito somme considerevoli per vivere sulla nave per diversi anni. Dopo l’interruzione delle crociere in Cambogia e il successivo sequestro a Singapore, il futuro del programma residenziale resta incerto.

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