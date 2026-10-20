Adsp della Sicilia orientale: “Puntiamo a 640mila crocieristi entro il 2030”

La crocieristica può rappresentare una leva sempre più significativa di sviluppo economico e turistico per la Sicilia orientale. Il sistema composto dai porti di Catania, Siracusa e Pozzallo potrebbe arrivare a movimentare fino a 640mila passeggeri all’anno entro il 2030, con un impatto economico diretto stimato in oltre 81 milioni di euro. È uno degli scenari delineati dallo studio realizzato da ‘Risposte Turismo’ e presentato nel corso della conferenza stampa dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale, alla presenza del commissario Francesco Di Sarcina e di Francesco di Cesare, presidente della società specializzata nell’analisi del settore crocieristico.

Catania, come detto durante la conferenza stampa, sarà “al centro della crescita, Siracusa punta sul segmento premium-luxury e Pozzallo sulle navi di nicchia”. “Il rapporto dal titolo Il futuro della crocieristica a Catania, Siracusa e Pozzallo: competitività e valore per il territorio, analizza l’andamento dei traffici, il posizionamento dei tre scali nel panorama nazionale e mediterraneo, le strategie delle compagnie e le prospettive legate agli investimenti infrastrutturali – ha spiegato Di Sarcina – individuando due possibili scenari di crescita al 2030, evidenziando le opportunità da cogliere e le condizioni necessarie per trasformare il potenziale della destinazione in risultati concreti”.

L’elaborazione di ‘Risposte Turismo‘ conferma una tendenza complessivamente positiva nell’ultimo decennio, seppure con oscillazioni. Il picco è stato raggiunto nel 2023, con oltre 370mila crocieristi, il 63% dei quali accolti a Catania. Dopo il riassestamento del 2024, il traffico è tornato a crescere, raggiungendo 271 mila passeggeri nel 2025. Per il 2026 la stima sale a oltre 330mila crocieristi, con Catania destinata a concentrare l’87% dei movimenti complessivi. “Come da nostro approccio – ha affermato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo – abbiamo realizzato questo lavoro basandoci su dati, confronti con operatori e valutazioni che fossero, per quanto in chiave previsionale, quanto più attendibili possibile. Gli scenari che presentiamo guardando al 2030, entrambi di crescita, potranno essere impattati, da qui ad allora, da numerosi fattori, alcuni di essi controllabili, almeno parzialmente, altri decisamente esogeni”.

“Tra i primi, ad esempio – ha aggiunto – la capacità di gestire la realizzazione delle nuove opere senza creare eccessivi ostacoli al traffico così come di garantire elevati standard di servizio convincendo così le compagnie ad intensificare la loro presenza; tra i secondi, la concorrenza operata da altri scali dell’area così come imprevedibili dinamiche di tipo geopolitico”. Il primo scenario elaborato per il 2030 prevede 475mila passeggeri e 380 accosti, pari rispettivamente a una crescita del 75,1% e del 47,9% rispetto al 2025. Il secondo, più ambizioso, ipotizza invece 640mila passeggeri e 460 accosti, con incrementi del 136% e del 79%. Tra i dati più rilevanti dello studio figura il contributo economico generato dalla presenza delle navi e dei loro passeggeri. Per il 2026, sulla base di 281 accosti previsti, ‘Risposte Turismo’ stima una spesa diretta complessiva di 36,9 milioni di euro, equivalente a circa 130mila euro per ogni nave accolta.