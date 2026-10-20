Vetrate e arredi per navi da crociera, contratto francese da 119 milioni per l’italiana Somec

Fornirà superfici vetrate di nuova generazione a cantieri in Francia

Il rendering di una vetrata su una nave da crociera

Ultimo aggiornamento 20 ottobre 2026 - 17:03

Nuove commesse per 119 milioni di euro per Somec, società di San Vendemiano (Treviso) presente nel segmento Euronext di Borsa Italiana, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale.

Si tratta della fornitura e posa in opera di sistemi vetrati e componenti architettonici per una nuova serie di navi da crociera in costruzione presso un primario cantiere francese. Le attività si svilupperanno in più anni con ricadute economiche tra il 2028 e il 2040. Gli ordini includono inoltre la fornitura dei sistemi Automatic vertical sliding windows, soluzioni vetrate a scorrimento verticale automatizzato che consentono di modulare l’apertura delle superfici trasparenti, favorendo la continuità tra spazi interni ed esterni.

Per il presidente di Somec, Oscar Marchetto, quello navale è “un settore che continua ad esprimere una domanda solida e prospettive di sviluppo di lungo periodo. Un orizzonte industriale che, anche attraverso queste commesse – conclude – si estende fino alla fine del prossimo decennio”.

In passato Somec ha collaborato con i francesi Chantiers de l’Atlantique per l’allestimento di navi della compagnia Royal Caribbean.

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