Vetrate e arredi per navi da crociera, contratto francese da 119 milioni per l’italiana Somec

Nuove commesse per 119 milioni di euro per Somec, società di San Vendemiano (Treviso) presente nel segmento Euronext di Borsa Italiana, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale.

Si tratta della fornitura e posa in opera di sistemi vetrati e componenti architettonici per una nuova serie di navi da crociera in costruzione presso un primario cantiere francese. Le attività si svilupperanno in più anni con ricadute economiche tra il 2028 e il 2040. Gli ordini includono inoltre la fornitura dei sistemi Automatic vertical sliding windows, soluzioni vetrate a scorrimento verticale automatizzato che consentono di modulare l’apertura delle superfici trasparenti, favorendo la continuità tra spazi interni ed esterni.

Per il presidente di Somec, Oscar Marchetto, quello navale è “un settore che continua ad esprimere una domanda solida e prospettive di sviluppo di lungo periodo. Un orizzonte industriale che, anche attraverso queste commesse – conclude – si estende fino alla fine del prossimo decennio”.

In passato Somec ha collaborato con i francesi Chantiers de l’Atlantique per l’allestimento di navi della compagnia Royal Caribbean.