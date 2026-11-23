“Saranno il mercato e i consumatori a decidere se questa tassa è qualcosa che sarà decisivo nell’imbarco da Genova, oppure no”. Così Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere, ha commentato l’introduzione della tassa di imbarco da 3 euro al centro di una lunga polemica tra l’attuale governo cittadino e l’ex sindaco Marco Bucci, che durante la sua gestione non l’aveva attuata.

“Noi lavoriamo in tutti i porti del mondo – ha proseguito Zanetti – e in tutti i porti del mondo ci sono regolamenti diversi. Per cui non possiamo far altro che rispettare quelli che sono i regolamenti e giocare con le regole. È chiaro che per noi Genova ha un valore particolare, nonostante Savona sia la sede delle nostre operazioni ormai da oltre 20 anni. Abbiamo una nave che scala regolarmente nel capoluogo, e quindi la città rimane un punto importante per il nostro per il nostro employment, per nostre operazioni”.

Sull’argomento è intervenuto anche il governatore Marco Bucci, che ha accolto Zanetti in sala trasparenza per la cerimonia di donazione da Costa a Regione Liguria del modello in scala del transatlantico Rex. “La tassa? Non tocca a me parlarne, so solo che mi sembra che il Tar abbia detto chiaro e tondo che non è una tassa portuale, ma una tassa comunale. Per cui penso che sarà il Comune a dover gestire queste cose. Non certo il porto, le crociere e quelli che sono a gestione del porto”.