Villa Vie Residences prova a salvarsi, ma c’è il nodo dei residenti a bordo

Villa Vie Residences ha annunciato l’intenzione di avviare la procedura fallimentare prevista dal Chapter 11, la normativa statunitense che disciplina le crisi aziendali, dopo aver sospeso le operazioni della nave Villa Vie Odyssey e fatto sbarcare a Sihanoukville, in Cambogia, i residenti ancora a bordo.

Ma in cosa consiste esattamente il Chapter 11? È una procedura che consente alle imprese in difficoltà di tentare una riorganizzazione sotto la supervisione di un tribunale. Avviarla, dunque, non significa decretare la fine della società, ma tentare di salvare l’attività attraverso una ristrutturazione dei debiti e un accordo con i creditori. Per Villa Vie Residences, che non ha ancora depositato formalmente la domanda, non è quindi detta l’ultima parola. Resta però il futuro incerto di un’avventura partita tra numerosi ritardi e difficoltà, che dimostra quanto sia complesso gestire una nave residenziale.

Negli Stati Uniti il Chapter 11 è pensato soprattutto per consentire a un’azienda di riorganizzare debiti e attività, negoziando un piano con i creditori sotto il controllo della giustizia. Non coincide automaticamente con la chiusura o la liquidazione della società, ma neppure garantisce il salvataggio: l’esito dipende dalle risorse disponibili e dall’approvazione del piano di ristrutturazione.

Nel caso di Villa Vie la questione è particolarmente delicata perché i clienti non avevano acquistato una semplice crociera. Hanno investito somme ingenti per ottenere una cabina da utilizzare come abitazione per anni, secondo il modello su cui si fondano le navi residenziali. Prima ancora di sapere quando la nave potrà tornare a navigare, i residenti dovranno quindi ottenere risposte sulla continuità del progetto e sulla validità degli accordi di soggiorno.

Come abbiamo raccontato, i 203 residenti ancora a bordo, in gran parte statunitensi, sono stati fatti sbarcare in Cambogia pochi giorni fa, dopo la decisione della società con sede in Florida di interrompere le operazioni.

L’amministratore delegato Mikael Petterson ha attribuito la responsabilità della crisi all’impennata dei costi del carburante, aumentati dopo l’inizio del conflitto con l’Iran, a fine febbraio. Secondo quanto dichiarato dal manager, prima della guerra l’azienda pagava il combustibile circa 700 dollari a tonnellata, mentre successivamente il prezzo è salito a una cifra compresa tra 2.000 e 3.000 dollari.

Villa Vie ha scelto di non trasferire l’aumento dei costi sui residenti. Ha invece rallentato l’itinerario della nave, prolungando le soste in ciascun porto fino a cinque o sei giorni, nella speranza che il conflitto terminasse. Una soluzione che ha soltanto rinviato il problema, fino a quando la società ha esaurito le risorse finanziarie, proprio mentre era alla ricerca di un partner economico.

Secondo le stime di un passeggero, il numero massimo di residenti a bordo sarebbe stato di circa 350 persone, a fronte di una capacità complessiva di circa 650 posti. Alla fine ne erano rimasti circa 200. Sebbene risultasse venduto l’85% delle cabine, molte sono rimaste vuote e, di conseguenza, per quelle unità non sono mai state versate le quote mensili. Al di là della crisi legata al costo del carburante, viene dunque da chiedersi se l’iniziativa abbia davvero raggiunto i risultati commerciali attesi. Tra le possibili cause ci sono le dimensioni relativamente contenute della nave, la sua età e la metratura limitata delle cabine, elementi che potrebbero aver pesato sull’attrattività di un progetto pensato per soggiorni di lunga durata.

Nel frattempo, il comandante della Villa Vie Odyssey, Emanuele Giudice, ha riferito che la nave dovrebbe lasciare la Cambogia il 31 ottobre, aggiungendo che si è in attesa del rifornimento di carburante. La carenza di combustibile ha già reso necessario spegnere un generatore e un impianto di refrigerazione, compromettendo le condizioni di vivibilità a bordo. Restano inoltre da affrontare altri nodi, a partire dagli stipendi dell’equipaggio e dalle spese fisse necessarie per mantenere una nave in esercizio.

Uno degli scenari più critici sarebbe il disarmo dell’unità, con il conseguente rischio di un rapido deterioramento degli impianti e delle attrezzature. Per ora resta da capire se il Chapter 11 potrà offrire una via d’uscita alla società e, soprattutto, se ci sarà ancora un futuro per il progetto residenziale della Villa Vie Odyssey.