Villa Vie sospende le crociere in Cambogia, il caro carburante mette sotto pressione i conti

Il caro carburante ferma in Cambogia le crociere di Villa Vie Residences. La compagnia, che propone viaggi intorno al mondo con sistemazioni residenziali a bordo, ha annunciato la sospensione delle operazioni nella regione asiatica e avviato un percorso per ristrutturare il debito e trovare nuovi capitali. I costi energetici sono diventati insostenibili per l’attuale modello di business, con un aumento che la società non ritiene possibile scaricare interamente sui passeggeri.

Il dato rende la misura della pressione finanziaria: la spesa mensile per il carburante, calcolata per cabina, è passata da una media storica di circa 1.800 dollari a una stima compresa tra 6.000 e 8.000 dollari in alcune aree dell’Asia. Un incremento che ha eroso gli equilibri economici dell’attività, nonostante i tentativi di contenere i consumi.

La società spiega di aver rallentato le rotte e aumentato il tempo trascorso in porto per ridurre il fabbisogno di combustibile. Le misure, però, non sono bastate a compensare il rincaro e le perdite operative accumulate. «Trasferire l’intero aumento sui residenti non è una soluzione realistica», ha dichiarato l’azienda, che ora concentra gli sforzi sull’assistenza alle persone coinvolte e sulla ricerca di una via d’uscita finanziaria.

La sospensione apre una fase delicata per i residenti, l’equipaggio e i dipendenti. Villa Vie Residences sta coordinando lo sbarco dei passeggeri e la ricerca di sistemazioni temporanee, mentre lavora a possibili alternative di ricapitalizzazione e ristrutturazione. L’obiettivo dichiarato è sviluppare una soluzione nei prossimi 60 giorni, ma la compagnia precisa che al momento non è stato finalizzato alcun finanziamento né conclusa alcuna operazione.

Il caso mette sotto pressione un modello che punta a trasformare la nave in una casa itinerante, con soggiorni di lunga durata e opportunità di residenza a bordo. Un’offerta che lega i ricavi alla capacità di garantire continuità operativa e costi prevedibili. Quando il carburante quadruplica o quasi, almeno in alcune aree, la possibilità di assorbire lo shock senza ritoccare in modo drastico i prezzi diventa limitata.

La società ha promesso nuovi aggiornamenti quando ci saranno sviluppi rilevanti. Per ora, il futuro delle operazioni resta legato alla capacità di reperire risorse finanziarie e costruire un assetto economico sostenibile.