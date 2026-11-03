Violenza sessuale sulla Queen Anne, un marittimo rischia l’estradizione alle Bermuda

Uno steward filippino della Queen Anne, nave da crociera della flotta Carnival, rischia l’estradizione alle Bermuda per una presunta violenza sessuale ai danni di una passeggera. La Corte d’appello britannica ha stabilito che l’uomo può essere estradato per affrontare il processo nell’arcipelago, sotto la cui bandiera naviga la nave.

L’episodio contestato risale all’agosto 2025, durante una crociera della Queen Anne tra il Regno Unito e l’Islanda. Secondo la denuncia, lo steward avrebbe violentato una passeggera nella sua cabina mentre l’unità si trovava in acque internazionali, tra la Scozia e l’Islanda.

Il marittimo era stato arrestato quattro giorni dopo la segnalazione, al rientro della nave nel porto britannico di Southampton. Dopo un primo periodo di detenzione aveva ottenuto la libertà su cauzione.

La vicenda ha aperto una controversia giudiziaria sulla competenza territoriale. A maggio un giudice britannico aveva escluso la sussistenza dei requisiti per l’estradizione, decisione contestata dalle autorità delle Bermuda, intenzionate a processare il marittimo.

Due giudici della Corte d’appello hanno ora ribaltato la sentenza, rilevando errori nella precedente interpretazione delle norme. Secondo la Corte, il Regno Unito può concedere l’estradizione di un cittadino filippino accusato di un reato commesso a bordo di una nave battente bandiera delle Bermuda, anche se l’episodio sarebbe avvenuto in acque internazionali.

La decisione definitiva spetta al ministro dell’Interno britannico Shabana Mahmood. Alle Bermuda, il reato contestato può comportare una pena massima di 20 anni di carcere.

La Queen Anne, entrata in servizio nel 2024, ha una stazza lorda di 114.200 tonnellate.