Il turismo cresce, ma non basta più: la lezione del Travel & Tourism Development Index 2026

Il World Economic Forum ha pubblicato la decima edizione del Travel & Tourism Development Index 2026, lo studio realizzato insieme a Zurich Insurance Group che analizza 110 economie mondiali attraverso oltre cento indicatori. L’obiettivo della ricerca non è contare i flussi turistici in quanto tali, ma misurare le condizioni strutturali che permettono al comparto di crescere in modo solido e sostenibile. Il messaggio che emerge con chiarezza è uno: archiviata la fase della ripresa post-pandemica, la vera sfida di oggi è gestire l’aumento dei volumi senza distruggere le risorse da cui il settore stesso dipende.

I numeri del 2025 raccontano d’altra parte un settore in piena espansione. Gli arrivi internazionali hanno toccato la cifra record di 1,5 miliardi e il contributo complessivo del comparto all’economia globale è salito a 11.600 miliardi di dollari. Parallelamente, l’occupazione ha raggiunto vette importanti, arrivando a 366 milioni di posti di lavoro, ovvero circa uno su nove a livello globale. Nel complesso, le precondizioni per lo sviluppo turistico sono oggi le più solide dal 2019. Oltre il novanta per cento dei Paesi monitorati ha migliorato il proprio punteggio rispetto a due anni fa, con un ritmo di crescita mai così rapido dalla fine dell’era pre-Covid, trainato soprattutto dagli investimenti in infrastrutture, dalla ripresa dei collegamenti aerei e dalla valorizzazione del patrimonio culturale.

In cima alla classifica globale si conferma il Giappone, seguito da Stati Uniti e Spagna. A completare le prime dieci posizioni figurano Australia, Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Svizzera e Italia. Le economie avanzate continuano a dominare la scena occupando nove dei primi dieci posti, con l’Europa che fa la parte del leone grazie a ben sei presenze. Sebbene la composizione della vetta sia rimasta identica a quella del 2024, gli equilibri interni hanno subito diversi assestamenti.

L’Italia mantiene la propria posizione nell’élite mondiale chiudendo la top ten. Se da un lato questo piazzamento premia l’inestimabile ricchezza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Paese, dall’altro mette a nudo fragilità strutturali non più ignorabili. Il rapporto evidenzia infatti come l’aumento delle presenze non generi automaticamente maggiori benefici economici e sociali per i territori. In molte destinazioni l’impatto positivo del turismo sulla vita dei cittadini si è persino affievolito, mentre la pressione del sovraffollamento resta abbondantemente sopra i livelli pre-pandemici. Per un Paese come l’Italia, dove da anni molte città d’arte e località costiere soffrono per la saturazione abitativa e l’affanno dei servizi pubblici, si tratta di un campanello d’allarme molto concreto.

Diversi fattori rischiano di frenare questa corsa. In tre quarti dei Paesi analizzati si registra una forte perdita di competitività sui prezzi, dovuta a rincari di trasporti, alloggi e ristorazione superiori all’inflazione generale. Allo stesso tempo, gli investimenti non hanno tenuto il passo con l’aumento dei visitatori e la carenza di personale qualificato rischia di abbassare la qualità dell’accoglienza, rallentando l’adozione delle tecnologie digitali. A questi problemi interni si sommano i rischi geopolitici e climatici: dalle rotte aeree modificate per i conflitti in Medio Oriente fino agli incendi e alle ondate di calore che colpiscono l’Europa e il Nord America, l’intero sistema turistico ha mostrato un’estrema vulnerabilità agli shock esterni.

Nel frattempo, le economie emergenti stanno correndo a ritmi molto più serrati. Dalla fine della pandemia, i Paesi in via di sviluppo con la maggiore vocazione turistica hanno visto crescere i propri indicatori a una velocità doppia rispetto alle grandi potenze del settore. A fare la differenza sono prezzi più accessibili, un patrimonio naturale incontaminato e modelli di accoglienza spesso più flessibili. L’area dell’Asia-Pacifico concentra la maggior parte dei Paesi in più rapida ascesa, mentre in Europa spicca il balzo in avanti dell’Albania, che ha registrato il miglioramento più netto in assoluto nel biennio.

Per costruire un modello capace di resistere alle incertezze del futuro, lo studio individua alcune direttrici fondamentali. Occorre diversificare l’offerta per destagionalizzare i flussi ed evitare concentrazioni eccessive, puntare sull’alta qualità dei servizi anziché sulla corsa al ribasso dei prezzi, e fare in modo che la ricchezza generata dal turismo ricada in modo trasparente e diretto sulle comunità locali, investendo al contempo nella formazione dei lavoratori.

Per il turismo italiano queste indicazioni si traducono in una priorità d’azione molto precisa. Più che rincorrere l’ennesimo record di presenze, diventa indispensabile distribuire i visitatori sul territorio e durante tutto l’arco dell’anno, ammodernare le infrastrutture e integrare le attività turistiche con l’economia reale dei territori. La permanenza tra le prime dieci potenze mondiali dimostra che le fondamenta restano eccellenti, ma la capacità di trasformare questi volumi in uno sviluppo equilibrato deciderà se questa posizione rimarrà un punto di forza o si trasformerà in una rendita sempre più difficile da difendere.