Perocchio (Assomarinas): “La crescita dei porti turistici trainata da superyacht e charter”

Su un piatto della bilancia ci sono gli «investimenti e i progetti di riqualificazione su tutto il territorio nazionale». Sull’altro pesa la legge speciale dei porti turistici. «Il famoso decreto Burlando», sottolinea il presidente di Assomarinas Roberto Perocchio, per il quale l’associazione «chiede al Governo un aggiornamento ormai da tre anni». Poi ci sono i numeri, che raccontano un settore dalle dinamiche contrastanti. Gli ormeggi stanziali che si mantengono stabili (+2,96% nel 2026). Quelli in transito che crescono nelle previsioni dell’anno prossimo (+7,43%) trainati dalla «vivacità del charter» e dalla «presenza di superyacht internazionali». I rimessaggi che aumentano i fatturati, mentre le vendite di attrezzature e carburante continuano ad arrancare.



Presidente Perocchio, qual è lo stato di salute dei marina italiani?

«Dal 2021 la domanda di attività all’aria aperta e turismo nautico ha dato un forte impulso a tutta la filiera. Anche l’Italia ne ha beneficiato, dopo anni difficili caratterizzati dalla tassa di lusso e dalla crisi finanziaria».

Resta, però, una legge ferma al 1997.

«Il decreto Burlando va aggiornato, Assomarinas lo chiede da tempo. La conferenza dei servizi prevista per i nuovi porti dovrebbe essere estesa anche alla riqualificazione delle strutture realizzate a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta: vanno adeguate a imbarcazioni più grandi, maggiori fabbisogni elettrici, fondali più bassi e banchine. Siamo fiduciosi che si possa arrivare a una svolta. Anche se c’è altro…».

Prego.

«Occorre risolvere i contenziosi sulla classificazione catastale delle strutture d’ormeggio».



Nonostante ciò, il settore è vivo. Quanti sono gli investimenti in corso?

«I progetti si stanno moltiplicando in tutta Italia. Ne cito alcuni. A Sanremo, Porto Sole lavora all’espansione nell’area di Porto Vecchio. A Cagliari, Portus Karalis sta realizzando un approdo con ottanta posti barca per yacht con una lunghezza fino a 150 metri. Il Marina di Olbia è stato acquisito da un nuovo operatore e prosegue il progetto del molo Brin, destinato a ospitare anche superyacht. A Civitavecchia è stato approvato il disegno del Marina Yachting. Mentre a Bari è stata posata la prima pietra del Marina San Cataldo. E potrei andare avanti».



Che cosa raccontano i dati sull’andamento della filiera?

«Gli ormeggi stanziali si mantengono sostanzialmente stabili, con una crescita prevista dell’1,36% per il 2027. Per quelli in transito, invece, le previsioni indicano un aumento del 7,43%. Nel primo caso, si mantiene solida la richiesta. Nel secondo, si registra un assestamento delle imbarcazioni di dimensioni più piccole. Anche se sono sempre i transiti delle unità di maggiori dimensioni a permettere un aumento del fatturato del servizio».



I superyacht stanno diventando una costante?

«Quelli oltre i 30 metri che frequentano le coste italiane sono oltre 2 mila. E le previsioni per il prossimo anno, grazie al richiamo dell’America’s Cup, sono addirittura superiori. La domanda è sostenuta anche dal charter: circa il 60% delle grandi imbarcazioni è destinato al noleggio, che attira clienti da tutto il mondo. I contratti si stipulano anche online, sono per la maggior parte settimanali o bisettimanali, e vanno ad aumentare i numeri del turismo costiero».



Quali difficoltà incontrano, invece, gli altri segmenti?

«La fascia delle imbarcazioni fino a 15-20 metri risente dei tassi d’interesse più elevati e delle condizioni meno favorevoli per accedere al leasing nautico. Al contrario, c’è una novità normativa che reputo molto positiva».

Quale?

«Dopo diverse audizioni, siamo riusciti a far inserire nella legge di valorizzazione della risorsa mare la “locazione nautica con comandante”. Prima si distingueva solo tra “con equipaggio” o “pura”. La nuova variante dà la possibilità di prendere a noleggio una barca con un assistente tecnico, quello che abbiamo identificato in un ufficiale del diporto di seconda classe».



Come cambia il mercato delle manutenzioni?

«La vivacità dell’usato ha determinato un’impennata nei fatturati. Ma poiché molte unità sono già state rinnovate, la crescita nel 2027 sarà più moderata».



Digitalizzazione e intelligenza artificiale accompagneranno lo sviluppo del settore nei prossimi anni?

«Sono strumenti già utili. L’IA può sveltire attività d’ufficio, come la registrazione dei contratti e l’archiviazione dei certificati assicurativi. La digitalizzazione permette la scelta del posto barca e la conoscenza delle imbarcazioni da noleggiare. Anche le colonnine elettriche connesse allo smartphone, ad esempio, consentono di monitorare i consumi e gestire l’alimentazione».