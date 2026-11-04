Porto di Vibo Marina, nasce una nuova marina yacht: “Così potenziamo i servizi alla nautica”

“Moderno e funzionale”. Così l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha descritto la marina yacht di Vibo Marina, interessata da un nuovo progetto che come obiettivo la trasformazione e qualificazione dell’offerta dello scalo. Al centro c’è Cadi Srl, che compie un ulteriore passo in avanti con la sottoscrizione di due distinti atti di concessione demaniale firmati dal presidente Paolo Piacenza. “È un intervento che arricchisce la nostra proposta e che può rafforzarne l’attrattività, anche in chiave turistica – ha spiegato -. La crescita della nautica da diporto rappresenta una componente importante della strategia di valorizzazione dei porti del nostro Sistema e richiede infrastrutture adeguate, qualità dei servizi e una forte collaborazione con gli operatori privati”.

I due provvedimenti consentono, da un lato, l’ampliamento dell’area demaniale marittima con l’acquisizione di ulteriori 384 metri quadrati destinati alla movimentazione, al rifornimento e all’ormeggio delle imbarcazioni. Dall’altro, recepiscono l’aggiornamento del progetto della marina, introducendo una nuova configurazione degli spazi e delle strutture, maggiormente rispondente alle esigenze della nautica. Il disegno prevede infatti la realizzazione di una struttura organizzata per offrire un servizio più completo agli utenti del porto, con una banchina di servizio e una struttura polifunzionale destinata a supporto del porticciolo.

In particolare, la configurazione aggiornata prevede sei pontili galleggianti, in sostituzione della precedente soluzione progettuale, garantendo maggiore flessibilità nell’organizzazione degli ormeggi e una migliore gestione delle diverse tipologie di imbarcazioni. È inoltre prevista una nuova struttura polifunzionale di circa 379 metri quadrati, destinata a ospitare i servizi necessari al funzionamento della marina. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla soluzione progettuale della banchina di servizio e alla razionalizzazione dell’impianto di rifornimento carburante, che sarà collocato sulla banchina Fiume.

“L’intervento assume quindi un valore che va oltre il semplice adeguamento delle strutture esistenti: la nuova marina yacht amplia e diversifica l’offerta del porto di Vibo Valentia Marina, introducendo servizi qualificati e una maggiore capacità di accoglienza per la nautica da diporto”, rilevano dall’Autorità portuale. Per il territorio, si tratta di “un’opportunità per consolidare il ruolo dello scalo come infrastruttura a servizio della nautica e del territorio, con una maggiore qualità dell’offerta e nuove possibilità di sviluppo legate alla nautica da diporto e al turismo”.