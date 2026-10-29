Addio Gnv Azzurra: il traghetto è arrivato ad Aliaga per la demolizione

Il traghetto Gnv Azzurra ha raggiunto i cantieri di demolizione di Aliaga, in Turchia, chiudendo una carriera di 45 anni. L’unità, lunga 168,5 metri e con stazza lorda di oltre 30 mila tonnellate (IMO 7826790), è stata venduta per lo smantellamento dopo l’incendio in sala macchine del 19 giugno scorso, mentre navigava da Porto Torres a Genova al largo della Corsica. Nessun ferito, ma i danni a due dei quattro motori principali hanno reso economicamente non conveniente la riparazione.

La compagnia Grandi Navi Veloci, controllata dal gruppo Msc, ha precisato che l’uscita dalla flotta era già programmata al termine della stagione estiva 2026 e non dipende dall’incidente. L’uscita dell’unità non modifica i programmi operativi. La decisione si inserisce nel piano di rinnovo della flotta, che prevede l’ingresso di otto nuove navi, tra cui la recente Gnv Orion.

Costruito nel 1981 dal cantiere svedese Öresundsvarvet di Landskrona, il traghetto entrò in servizio come Wasa Star sulle rotte Finlandia-Svezia. Dal 1984 al 2008 navigò come Peter Wessel per Larvik Line e Color Line tra Norvegia e Danimarca, subendo un importante allungamento. Nel 2008 passò a Snav come Snav Toscana e nel 2017 divenne Azzurra, operando principalmente sulla Genova-Porto Torres e su altre linee mediterranee. Nel corso degli anni è stato impiegato anche come nave-albergo in diverse occasioni, tra cui durante il G7 di Brindisi nel 2024.

Era la più anziana unità della flotta Gnv. Dopo l’incendio di giugno era rimasta ferma a Genova; il rimorchio verso la Turchia è avvenuto nelle ultime settimane, con arrivo confermato nei giorni scorsi ai cantieri di Aliaga.