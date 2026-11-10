Blu Navy, stagione 2026 in crescita: circa 1,2 milioni di passeggeri trasportati

Blu Navy si avvia verso la chiusura del 2026 con risultati in forte crescita, consolidando il proprio ruolo nel sistema di mobilità dell’Isola d’Elba e confermando il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni.

Fino ad oggi nel corso del 2026 la compagnia ha trasportato circa 1,2 milioni di passeggeri, su un mercato complessivo dell’Elba.

Con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente, già a settembre 2026 Blu Navy aveva raggiunto e superato il numero complessivo di passeggeri trasportati nell’intero 2025. Aumentano anche i veicoli trasportati (+11%).

Tra i passeggeri, aumentano in modo particolare i residenti all’Isola d’Elba (+19%), soprattutto quelli che prenotano online (+153% rispetto al 2025).

La Tessera Residente di Blu Navy permette agli utenti di fare il biglietto da casa e rendendo l’imbarco più veloce.

Infine, aumentano anche i passeggeri proprietari di seconde case all’Isola d’Elba, fruitori di tariffe agevolate su Blu Navy: +20% di passeggeri rispetto al 2025, +37% di prenotazioni online rispetto al 2025.

È soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica che emerge il peso assunto da Blu Navy nei collegamenti tra Piombino e Portoferraio.

A sostenere questo risultato è anche un’offerta costruita intorno alle esigenze dei viaggiatori: durante la peak season Blu Navy ha garantito una partenza ogni ora, offrendo una frequenza particolarmente adatta tanto al turismo individuale quanto ai flussi organizzati e ai gruppi. Premiate anche le formule promozionali con sconti fino al 20% per chi acquista il biglietto andata e ritorno, e il servizio “Parti prima o Parti dopo”, che permette di spostare l’orario della partenza nella stessa giornata in base a esigenze impreviste dell’ultimo minuto.

Frequenza e affidabilità del servizio rappresentano ulteriori elementi determinanti di successo. La puntualità del servizio è stato, infatti, un altro punto di forza di questa stagione. Oltre il 67% delle corse non ha avuto alcun ritardo, mentre contando un ritardo minore di 10 minuti si arriva a oltre l’86% delle corse.

A sostenere lo sviluppo della compagnia contribuisce inoltre il percorso di rinnovamento della flotta con l’ingresso della M/N Aethalia, la nave più giovane presente sul mercato elbano.

«Chiudiamo una stagione che conferma la crescita di Blu Navy e, soprattutto, la fiducia di un numero sempre maggiore di viaggiatori. I risultati ottenuti in questa stagione raccontano il ruolo che la compagnia ha assunto nella mobilità dell’Isola. Vogliamo continuare su questa strada, lavorando sulla qualità del servizio e sulla regolarità dei collegamenti e sulla collaborazione con gli attori che contribuiscono ad aumentare l’attrattività dell’isola e di questa comunità», dice Aldo Negri, AD di Blu Navy.