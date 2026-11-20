La Croazia si prepara a ricapitalizzare Jadrolinija, la compagnia pubblica di navigazione che assicura gran parte dei collegamenti marittimi con le isole del Paese. L’annuncio è arrivato dal ministro del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, Oleg Butković, che ha confermato l’avanzamento del piano di rafforzamento finanziario e la collaborazione con la Banca mondiale. L’obiettivo è accelerare il programma di rinnovo della flotta, con i primi contratti di costruzione attesi nel 2027.

Il piano prevede dieci nuove unità: sette traghetti e tre navi passeggeri a propulsione elettrica. Tra le commesse più avanzate figura la sostituzione della Postira, costruita nel 1963 e impiegata sulla linea statale 807 tra Dubrovnik e le isole di Koločep, Lopud e Šipan. L’investimento stimato è di 12 milioni di euro, Iva esclusa. La nuova nave avrà propulsione diesel-elettrica, una lunghezza massima di 50 metri e una capacità di almeno 330 passeggeri, con predisposizione per l’installazione successiva di batterie ricaricabili da terra. Due cantieri sono stati ammessi alla fase finale della gara.

Entro la fine dell’anno potrebbero inoltre partire le gare per quattro traghetti Ro-Pax e tre unità elettriche. Per queste ultime sono state individuate le aree di Sebenico, Zara e Dubrovnik, in funzione della disponibilità delle infrastrutture di ricarica. La Banca mondiale ha intanto prospettato un programma di finanziamento da 270,35 milioni di dollari, che comprende sei nuove navi dual fuel, alimentabili a gasolio o metanolo verde, interventi di ammodernamento sulle unità esistenti e riforme gestionali. Jadrolinija gestisce attualmente 58 navi, con un’età media di circa 28 anni.