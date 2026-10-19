Dal sogno dei traghetti veloci alla demolizione: fine della saga dei Pacificat

Tre traghetti, centinaia di milioni di dollari spesi e nessun futuro commerciale. Si chiude così la lunga storia dei Pacificat, i catamarani veloci costruiti in Canada negli anni Novanta per rivoluzionare i collegamenti marittimi nella Columbia Britannica. Il governo egiziano, che li aveva acquistati nel 2014 per un possibile impiego militare, ha deciso di avviarli alla demolizione dopo anni di abbandono ad Alessandria.

Il progetto era partito nel 1994 con ambizioni ben più ampie della semplice flotta. L’obiettivo della Columbia Britannica era rilanciare la cantieristica navale sulla costa occidentale canadese e creare un costruttore capace di conquistare commesse anche all’estero. La società pubblica BC Ferries aveva così promosso la costruzione di tre traghetti ro-pax in alluminio, da 9.000 tonnellate di stazza lorda, capaci di trasportare mille passeggeri e progettati per raggiungere i 42 nodi.

Il conto, però, era lievitato rapidamente: dai 210 milioni di dollari canadesi inizialmente previsti a 463 milioni, interamente a carico dei contribuenti. I ritardi avevano rinviato l’entrata in servizio dei primi due traghetti, Pacificat Explorer e Pacificat Discovery, alla fine del 1999. A compromettere definitivamente l’operazione erano stati anche gli effetti del moto ondoso: alla velocità di progetto, le navi provocavano una forte erosione delle coste. Costretti a rallentare nelle acque costiere, perdevano il vantaggio competitivo rispetto ai traghetti tradizionali.

Il programma venne cancellato nel giro di pochi mesi. Il terzo traghetto, Pacificat Voyager, fu consegnato nel 2000 e messo direttamente in disarmo. Da allora nessuna delle tre unità ha più trasportato passeggeri commerciali.

La vicenda ebbe conseguenze politiche. L’organo di controllo della Columbia Britannica denunciò gravi carenze nella governance e nella gestione dei rischi, definendo il caso un esempio da manuale di cattiva gestione societaria. La società incaricata del progetto venne chiusa e il governo provinciale subì una pesante sconfitta elettorale. BC Ferries non ha più costruito in Canada un grande traghetto.

Negli anni successivi i tre catamarani passarono di mano senza trovare una destinazione. Dopo il fallimento di un tentativo di vendita per 120 milioni di dollari, nel 2003 furono ceduti in blocco per appena 18 milioni al gruppo Washington Marine. Nel 2009 finirono agli emiratini di Abu Dhabi MAR per oltre 50 milioni, con l’idea di impiegarli in un servizio nel Golfo mai realizzato.

L’ultimo tentativo è arrivato dall’Egitto, che secondo fonti di mercato avrebbe cercato di venderli in blocco per 15 milioni di dollari attraverso Facebook Marketplace. Nessun acquirente si è fatto avanti. Per i tre Pacificat resta ora soltanto la demolizione.