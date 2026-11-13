Dfds punta ad aumentare i noli nel Mediterraneo, ma esclude una guerra dei prezzi con Grimaldi

Dfds archivia il terzo trimestre 2026 con un Ebit in crescita del 28% a 685 milioni di corone danesi (circa 92 milioni di euro) e ricavi in aumento del 6% a 8,8 miliardi. Il gruppo danese ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del fatturato per l’intero esercizio, portandole al 4-5%, e quelle sul free cash flow rettificato, atteso tra 800 milioni e 1 miliardo di corone. Confermato invece il target di Ebit, compreso tra 1,2 e 1,4 miliardi. In miglioramento anche la posizione finanziaria, con il debito netto in diminuzione e il rapporto tra indebitamento e margine operativo sceso a 3,3 volte.

I risultati positivi non cancellano però le criticità sul fronte della redditività. Il nuovo amministratore delegato Michael Hansen ha definito ancora «insoddisfacenti» le performance di due attività del gruppo in Turchia: il trasporto marittimo nel Mediterraneo e la divisione logistica Tes. Nel comparto dei traghetti, i volumi sono diminuiti del 3,1% nel trimestre, anche per effetto della riduzione della capacità seguita al ritiro di tre navi dai collegamenti tra Turchia e Italia alla fine del 2025. Il tasso di riempimento delle navi ha comunque registrato un miglioramento.

La questione centrale resta la politica commerciale. Hansen ha spiegato che la pressione competitiva è aumentata anche perché alcuni concorrenti non trasferiscono sui clienti gli aumenti del costo del carburante con la stessa intensità e attraverso gli stessi meccanismi adottati da Dfds. Con il prezzo del gasolio marino in forte rialzo, chi applica supplementi inferiori può proporre ai clienti un costo complessivo del trasporto più competitivo.

Il principale concorrente è il gruppo Grimaldi, entrato nel 2024 sulla rotta Trieste-Ambarli e oggi presente nel mercato turco con quattro navi, impiegate sui collegamenti con Ambarli e Gemlik. L’obiettivo è portare la flotta a cinque unità. Nel Mar di Marmara, secondo le stime di Dfds, i due operatori si dividono ormai il mercato in quote sostanzialmente equivalenti.

Nel corso della conference call, un analista ha chiesto al management come sia possibile recuperare marginalità quando le navi viaggiano già a pieno carico. La risposta di Hansen è stata chiara: occorre intervenire sui prezzi, ma senza innescare uno scontro tariffario diretto con Grimaldi. La strategia punta piuttosto a valorizzare l’offerta integrata di trasporto e logistica. Dfds può contare su terminal di proprietà in Turchia e in Italia, collegamenti ferroviari verso l’Europa centrale e sui servizi logistici di Tes. Un sistema di collegamenti che, secondo il ceo, consente di proporre un servizio a maggiore valore aggiunto e di spuntare prezzi più elevati da una parte della clientela.

Indicazioni più incoraggianti arrivano dalla direttrice tra Egitto e Italia, dove Dfds ha inserito una seconda nave. A ottobre è stato inoltre raddoppiato il servizio sulla rotta Trieste-Damietta. Il gruppo prosegue intanto il lavoro di revisione della capacità e delle politiche tariffarie nel Mediterraneo, mentre per Tes è in corso l’applicazione del programma di ristrutturazione e rilancio denominato «Boost».

Dopo un rialzo del titolo superiore al 60% dall’inizio dell’anno, l’attenzione degli investitori si concentra ora sulla capacità di Dfds di recuperare redditività sui collegamenti mediterranei, aumentando i ricavi per carico senza compromettere i volumi e lasciare spazio alla concorrenza di Grimaldi.