Filippine, il cloro e l’asfalto tra le ipotesi per il rogo del traghetto che ha causato 77 morti

Un carico di sostanze chimiche non adeguatamente fissato, blocchi di asfalto e uno scarico di aria calda vicino alla stiva. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori filippini per spiegare l’incendio che il 9 settembre ha devastato il traghetto June Aster nello stretto di Coron, al largo della provincia di Palawan, causando 77 morti.

La ricostruzione preliminare è stata presentata il 16 ottobre dal Bureau of Fire Protection. Secondo gli investigatori, i contenitori di ipoclorito di calcio erano sistemati nella parte posteriore del ponte di carico, accanto a blocchi di asfalto. Alle loro spalle si trovava la sala macchine, con uno scarico di aria calda nelle vicinanze. I contenitori, hanno riferito i responsabili dell’indagine, non erano fissati saldamente.

Il mare mosso potrebbe averli fatti spostare o rovesciare, mettendo la sostanza chimica a contatto con l’asfalto. L’ipoclorito di calcio è un potente agente ossidante, capace di intensificare la combustione. L’asfalto, a sua volta, è combustibile, soprattutto se sottoposto a temperature elevate. Gli investigatori stanno valutando anche il possibile contributo di un sistema di ventilazione difettoso, che avrebbe espulso aria calda in prossimità del carico.

La dinamica resta da accertare. Secondo il Bureau, il rogo si è sviluppato intorno alle 18.30, mentre la nave era in navigazione. La combustione avrebbe prodotto fumi altamente tossici. Molti passeggeri si erano già sistemati nelle cuccette dopo il tramonto e potrebbero essere morti per asfissia prima di avvertire il calore delle fiamme. Una circostanza che potrebbe contribuire a spiegare l’elevato numero di vittime.

Ritardi, carico e responsabilità

La traversata era stata rinviata di quattro giorni e le operazioni di carico erano proseguite durante l’attesa. Una volta in mare, problemi alle tubazioni del carburante avevano provocato un ulteriore ritardo di circa due ore e 45 minuti. Il comandante avrebbe ordinato di aumentare i giri del motore per raggiungere una velocità di nove nodi. Secondo gli investigatori, questo potrebbe aver innalzato la temperatura dei gas di scarico in prossimità del ponte di carico.

Se verranno accertate negligenze, potrebbero essere chiamati a risponderne la società armatrice, il comandante e l’equipaggio, il personale addetto alla sistemazione delle merci e il porto di Baseco, a Manila. Si tratta, al momento, di possibili profili di responsabilità indicati dagli investigatori, non di conclusioni definitive.

Il bilancio è di 77 morti, otto persone ancora disperse e 43 feriti. Al momento della comunicazione, 63 delle vittime erano state identificate.

Sospese altre sei navi della compagnia

L’inchiesta ha riportato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della Atienza Inter-Island Ferries, società che gestiva la June Aster. Il Dipartimento filippino del Lavoro ha disposto il fermo di altre sei navi della compagnia dopo aver rilevato carenze nei programmi di sicurezza, nei piani di risposta alle emergenze e nella formazione del personale incaricato della sicurezza.

Le ispezioni hanno segnalato anche dispositivi di protezione individuale insufficienti e irregolarità nel pagamento di salari e benefici. I provvedimenti resteranno in vigore fino all’adeguamento alle prescrizioni. La compagnia dovrà rispondere entro il 23 ottobre e continuare a pagare gli equipaggi durante la sospensione delle attività.

L’incendio della June Aster apre così due fronti d’indagine: la possibile sequenza chimica e operativa che ha innescato il rogo e le condizioni di sicurezza in cui lavoravano le navi della compagnia. Il primo dovrà chiarire come un carico trasportato a bordo possa aver contribuito alla tragedia; il secondo dovrà stabilire se le carenze riscontrate sulle altre unità fossero presenti anche sul traghetto coinvolto nell’incendio.